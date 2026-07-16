مدرب نانت يصدم مصطفى محمد: لا نعرف مكانه.. وهو المخطئ

فجّر ميشيل دير زاكاريان، المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، مفاجأة بشأن مستقبل المهاجم المصري مصطفى محمد، بعدما أكد أن اللاعب منقطع تمامًا عن التواصل مع النادي، في ظل الغموض الذي يحيط بموقفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال دير زاكاريان، خلال مؤتمر صحفي، إن إدارة نانت والجهاز الفني لا يعرفان مكان وجود مصطفى محمد، مشيرًا إلى أن جميع محاولات التواصل معه خلال الفترة الماضية لم تُكلل بالنجاح.

لا نعرف مكان مصطفى محمد

وأضاف مدرب نانت: "لا نعرف مكان مصطفى محمد، ولا نستطيع التواصل معه، ولا يرد على اتصالاتنا".

وواصل تصريحاته بلهجة حاسمة، مؤكدًا أن النادي لا يتحمل مسؤولية الأزمة الحالية، قائلاً: "نحن لا ندفع له راتبه، وهو المخطئ وليس نحن".

غموض مستقبل مصطفى محمد

وتأتي تصريحات المدير الفني في وقت يكتنف فيه الغموض مستقبل الدولي المصري، بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالرحيل عن نانت، وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

لا تعليق رسمي من مصطفى محمد

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مصطفى محمد أو ممثليه للرد على تصريحات مدرب نانت، كما لم يعلن النادي الفرنسي اتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن اللاعب.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة، سواء بعودة مصطفى محمد إلى تدريبات الفريق، أو صدور بيان رسمي يكشف تفاصيل موقفه، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد وسعي نانت لحسم ملف اللاعبين المستمرين والراحلين.