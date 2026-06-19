مصطفى محمد يشارك متابعيه لقطات من إجازته الصيفية

شارك مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي صورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

مصطفى محمد في عطلة صيفية

وظهر مصطفى محمد أثناء قضاء عطلته الصيفية بعد غيابه عن قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، وعلق: “لا أطارد اللحظة بل أعيشها”.

من جانب آخر، أكد الكابتن حسن شحاتة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب"، أن اختيار قائمة منتخب مصر يعد حقًا أصيلًا للمدير الفني، مشددًا على أن المسؤولية الكاملة عن اختيارات اللاعبين تقع على عاتق المدرب وحده، دون تدخل من أي جهة أخرى.

وتحدث شحاتة عن استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن القرار فني بحت، وأن المدير الفني هو الأدرى باحتياجات فريقه، مضيفًا أن اللاعب قد يكون "محظوظًا" بعدم الانضمام في هذه المرحلة.

وأبدى المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر دعمه الكامل لقرارات حسام حسن، مطالبًا بمنح الجهاز الفني الثقة الكاملة وعدم الحكم على اختياراته قبل ظهور النتائج.