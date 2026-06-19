طارق السيد: مواجهة منتخب مصر المقبلة أمام نيوزيلندا لن تكون سهلة

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الفراعنة المقبلة أمام منتخب نيوزيلندا لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المباراة تظل في المتناول لمنتخب مصر شريطة الحذر والتركيز.



وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا، إن منتخب نيوزيلندا، ومعه منتخب إيران، يملكان عددًا من العناصر المميزة، مشددًا على أن المنتخب النيوزيلندي يجيد اللعب بشكل جماعي منظم داخل أرضية الملعب، وهو ما يتطلب التعامل معه بكل جدية.



وأضاف نجم الزمالك السابق أن منتخب مصر أجاد اللعب بشكل تكتيكي ممتاز في مواجهته السابقة أمام بلجيكا، حيث كان الالتزام التكتيكي والروح القتالية العالية هما أبرز ما ميز الفراعنة في تلك المباراة وصنعا الفارق لصالحهم.



واختتم طارق السيد تصريحاته مؤكدًا أن المنتخب الوطني سيظهر بشكل مميز ويضمن تحقيق الفوز إذا لعب بنفس طريقة مواجهة بلجيكا، واستحضر اللاعبون نفس الروح والانضباط التكتيكي طوال الدقائق التسعين.