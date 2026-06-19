مارش: لم أتوقع الفوز الكبير على قطر.. وكندا تتمسك بصدارة المجموعة

أكد جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، أن النتيجة الكبيرة التي حققها فريقه أمام منتخب قطر في بطولة كأس العالم 2026 جاءت أفضل مما كان يتوقع، رغم ثقته الكاملة في قدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي خلال المباراة.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، أوضح مارش أن المباراة الأولى فرضت ضغوطًا كبيرة على المنتخب الكندي، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع ظهورًا مميزًا من لاعبيه أمام قطر، لكنه لم يكن يتوقع الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

وأضاف المدير الفني لمنتخب كندا أن فريقه يكن كل الاحترام للمنتخب السويسري، إلا أن كندا تتصدر المجموعة حاليًا، مؤكدًا أن أي منتخب يرغب في انتزاع الصدارة عليه تحقيق الفوز على المنتخب الكندي. كما شدد على أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على المركز الأول في المجموعة.

فوز كاسح لكندا على قطر

وحقق منتخب كندا انتصارًا عريضًا على نظيره القطري بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وفرض المنتخب الكندي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح كايل لارين التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 29. وعاد ديفيد ليسجل الهدف الثالث لكندا والثاني له شخصيًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز ناثان ساليبا النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 64، ثم أضاف المنتخب الكندي الهدف الخامس بعد تسجيل محمد ناصر المناعي، لاعب قطر، هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75. واختتم جوناثان ديفيد مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس والثالث له شخصيًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهدت المباراة أحداثًا مؤثرة، بعدما أكمل المنتخب القطري اللقاء بتسعة لاعبين عقب طرد همام الأمين في الدقيقة 32، ثم عاصم ماديبو في الدقيقة 51.

كما تعرض إسماعيل كونيه، لاعب منتخب كندا، لإصابة قوية إثر تدخل خلال المباراة، وتشير التقارير الأولية إلى احتمالية إصابته بكسر في عظم الساق، ما قد يستدعي خضوعه لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

ترتيب المجموعة

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب سويسرا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد. وجاء منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تذيل منتخب قطر الترتيب بالرصيد نفسه.