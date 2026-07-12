مدرب نانت ينتقد غياب مصطفى محمد: لم أر شيئا كهذا من قبل

أبدى ميشيل زاكاريان، المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، استياءه من غياب المهاجم المصري مصطفى محمد عن تدريبات الفريق، مؤكدًا أن قرار اللاعب أثار دهشته.

وقال زاكاريان، في تصريحات لوسائل الإعلام، تعليقًا على غياب مصطفى محمد: "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل! في هذه الأيام نرى الكثير من الأمور غير المنطقية في كرة القدم."

وأضاف مدرب نانت: "هو من قرر أن يفعل ذلك، وسنرى متى سيعود."

وتفتح تصريحات زاكاريان باب التكهنات بشأن مستقبل مصطفى محمد مع نانت، في ظل الغموض الذي يحيط بموقف اللاعب، خاصة مع تزايد الأنباء حول اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.