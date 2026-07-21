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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مارتينيز حارس الأرجنتين: حلمت بالتتويج بكأس العالم مرة أخرى

مارتينيز حارس الارجنتين
مارتينيز حارس الارجنتين
عبدالله هشام

أعرب إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين عن حزنه الشديد لخسارة لقب بطولة كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وقال مارتينيز عبر حسابه الرسمي بانستجرام: حلمت بأننا سنفوز بها مجددًا، وحلمت بإعادتها إلى الأرجنتين وصناعة التاريخ مرة أخرى.

وواصل: في الحقيقة، من الصعب وصف هذا الألم، يبقى أمامنا أن نتأمل في أشياء كثيرة، وأن نرى كيف سنواصل المضي قدمًا، وما إذا كان الوقت قد حان لأتنحى جانبًا.

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلا: أنا آسف جدًا، لقد بذلت كل ما لدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق.

جدل حول خسارة منتخب الأرجنتين

أثار الإعلامي الأرجنتيني بابلو كاروزا، المقرب من رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حالة واسعة من الجدل بعد نشره سلسلة من الرسائل عبر حساباته الرسمية، ألمح خلالها إلى أن نهائي كأس العالم 2026، الذي خسره المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا، لم يكن طبيعيًا.

وكتب كاروزا عبر حسابه على "إنستجرام" أنه سيكشف عبر قناته على "يوتيوب" ما وصفه بـ"الحقيقة التي يتساءل عنها الجميع ولم يجرؤ أحد على كشفها" بشأن نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن لديه تفاصيل حصرية عن المباراة.

وأضاف في رسالة أخرى: "كرة القدم أصبحت مجرد تجارة، وهذه المرة كان الدور علينا لنخسر"، في إشارة فسرها كثيرون على أنها تشكيك في نزاهة المباراة النهائية التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد.

كما استعاد الإعلامي الأرجنتيني ظهوره في أحد البرامج قبل النهائي بيوم واحد، عندما ارتدى ملابس سوداء بالكامل، موضحًا أنه قال وقتها: "كرة القدم ماتت إلى الأبد"، مؤكدًا أن تصريحه سبق إقامة المباراة النهائية.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام أرجنتينية، فإن تصريحات كاروزا فتحت بابًا واسعًا من التكهنات بين الجماهير، خاصة بعدما ألمح إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يرغب في تتويج المنتخب الإسباني باللقب، دون أن يقدم أي أدلة تدعم مزاعمه حتى الآن.

وتأتي هذه التصريحات بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، وهي المباراة التي حسمها المنتخب الإسباني بهدف سجله فيران توريس، وسط ترقب لما سيكشفه كاروزا في الفيديو الذي أعلن عنه عبر قناته على "يوتيوب".

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