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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي بول بعد خسارة المونديال: نظريات المؤامرة لن تنتقص من فخرنا بالأرجنتين

رودريجو دي بول
رودريجو دي بول
إسلام مقلد

فجّر رودريجو دي بول، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، موجة من الجدل بعدما نشر رسالة قوية عبر حسابه على "إنستجرام"، وذلك بعد مرور 24 ساعة على خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مهاجمًا منتقدي "التانجو" ومتهمًا إياهم بترويج "نظريات مؤامرة" طوال مشوار البطولة.

هجوم مباشر على المنتقدين

وقال دي بول، الذي شارك أساسيًا في المباراة النهائية، إن هناك أطرافًا كانت تنتظر سقوط المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن البعض لجأ إلى نشر مزاعم لا تستند إلى أي حقائق لتقليل قيمة ما حققه الفريق.

وأضاف: "ابتساماتنا كانت تزعجهم، وطريقتنا في اللعب والاحتفال كانت تضايقهم، لكن ذلك أكد أن حبنا لقميص الأرجنتين وشغفنا به أقوى من أي حملات أو انتقادات".

حسرة على ضياع اللقب

وأعرب دي بول عن حزنه لعدم الاحتفاظ بكأس العالم، مؤكدًا أن أكثر ما يؤلمه هو عدم القدرة على إعادة اللقب إلى الجماهير الأرجنتينية، مضيفًا أن ارتباط اللاعبين بالمنتخب يتجاوز التتويج بالبطولات.

وأشار إلى أن مرور الوقت سيخفف من وقع الهزيمة، لكنه لن يقلل من فخره بارتداء قميص منتخب بلاده.

صور توثق رحلة المونديال

وأرفق لاعب وسط إنتر ميامي رسالته بثلاث صور؛ الأولى ظهر فيها مرتديًا ميدالية الوصيف أمام الجماهير الأرجنتينية، والثانية خلال احتفال الفريق بالتأهل إلى ربع النهائي، بينما وثقت الثالثة لحظة احتفال اللاعبين بأحد أهدافهم في البطولة.

أحد أبرز رموز جيل سكالوني

واختتم دي بول رسالته بالتأكيد على اعتزازه الكبير بالانتماء للأرجنتين، رغم مرارة خسارة النهائي، في وقت يُعد فيه أحد أهم ركائز الجيل الذهبي بقيادة ليونيل سكالوني، الذي حقق ألقاب كوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس العالم 2022، قبل أن يكتفي بوصافة مونديال 2026.

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