رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الري والإسكان

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجاري المائية من التلوث.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الري والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في المشروعات ذات الصلة بتطهير الترع والمصارف المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لعدد من المشروعات لاسيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك الإجراءات المتخذة لإنشاء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب.

وفي السياق، أشار الدكتور هاني سويلم إلى حرص الوزارتين على التنسيق المستمر فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض مياه الشرب من نهر النيل والترع؛ بما يراعي قدرات القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، لافتًا إلى أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة.

ولفت إلى موقف دراسة توفير الاحتياجات المائية المستقبلية المطلوبة لمياه الشرب بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض المشروعات السكنية والاستثمارية بعدد من محافظات الجمهورية، إلى جانب دراسة الطلبات الواردة من وزارة الإسكان لتنفيذ آبار ارتوازية خاصة بمياه الشرب بعدد من مواقع التجمعات التنموية، منوهًا بأنه تم تكليف مركز بحوث المياه بإعداد الدراسات اللازمة بالتنسيق مع قطاع المياه الجوفية.

من جانبها.. ثمنت المهندسة راندة المنشاوي التعاون والتنسيق القائم بين الوزارتين، وذلك في ضوء الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإسكان في تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، عبر إنشاء المزيد من محطات المياه بما يدعم خطط التوسع العمراني.

وقالت "إن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع مراعاة الالتزام بمختلف الاشتراطات والضوابط ذات الصلة، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة".

وبدوره.. استعرض المهندس أحمد عمران جهود وزارة الإسكان في مجال مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يسهم في إنتاج مياه مطابقة لأعلى معايير الجودة، وقابلة للاستخدام الآمن في ري الحدائق والمسطحات الخضراء.