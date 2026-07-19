التعليم تُحذر من خطاب مُفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الإعدادية 2027

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خطاب مفبرك متداول منسوب لوزارة التعليم يزعم تغيير نظام الاسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي (العام - المهني - الرياضي) من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخطاب المتداول مفبرك ولا أساس له من الصحة

وشدد المصدر على ان قرارات وزارة التربية والتعليم يتم اعلانها بشكل رسمي واضح في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، مؤكدة أن أي قرارات يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لا علاقة للوزارة بها

وكان الخطاب المتداول قد زعم انه تقرر ان تتكون الورقة الامتحائية في مادة (اللغة العربية) من (٦٠) سؤالا يتم توزيعهم كالأتي :- نص الاستماع (٦) اسئلة- النص الأدبي (١١) سؤال من المقرر_ النص المعلوماتي (١١) سؤال من المقرر_النص الشعري (٦) اسئلة من المقرر_النحو (١٨) سؤال_ الإملاء والخط العربي (٦) اسئلة_التعبير الكتابي (سؤالان)الدرجه النهائية للورقة الامتحانية الخاصه باللغه العربيه (ثمانون درجه فقط.)



كما زعم الخطاب المتداول أنه بالنسبة للورقه الامتحانية لمادة (اللغة الأجنبية)، فستتكون الورقه الامتحانية لاختبار اللغه الأجنبية من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم كالأتي:

_مهارات الاستماع (٨) اسئله

_مهارات الكلمات (٥) اسئله

_المهارات اللغوية (١٢) سؤال

_ النص (١٠) اسئلة _ بنك الكلمات (٤) اسئلة

_ المحادثة (٦) اسئلة

_ الترجمه (٤) اسئله

_ الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة باللغه الأجنبية (ستون درجه فقط)

وزعم الخطاب المتداول أيضا ، أن الورقة الامتحائية لمادة (الرياضيات ) ستتكون من (٩) اسئله في صيغة تخير من متعدد ، و (٧) اسئلة مقالية ، وأن الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة بالرياضيات (ستون درجه فقط)



وزعم الخطاب المتداول كذلك أن الورقة الامتحانية لمادة (الدراسات الاجتماعية) ، ستتكون من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم على حسب موجه ومستشار كل محافظة على مستوي الجمهورية ، و الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة بالدراسات الاجتماعية من (ستون درجة )



وزعم الخطاب أن الورقة الامتحانية لمادة (العلوم)، ستتكون من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم على حسب موجه ومستشار كل محافظة على مستوى الجمهورية ، والدرجة النهائية للورقة الامتحائية الخاصه بالعلوم من (ستون درجة فقط)



وشدد الخطاب المتداول على أن المجموع الكلي للشهاده الاعدادية العام المقبل من (٣٢٠) درجة ، وأنه تقرر اضافه سؤالاً جديداً للورقه الامتحانية الخاصة باللغة الأجتبية وهو(الترجمه)



كما أفاد الخطاب المتداول بأن المواد الغير مضافة للمجموع في الشهادة الإعدادية هي ( التربية الدينية - الترب الفنية - الحاسب الآلي) ، و عدد اسئلة جميع المواد الغير مضافة للمجموع هو (٢٠) سوالأ فقط ، ويشترط للنجاح فى جميع المواد الغير مضافة تعدى نسبه ٧٠% من الدرجه النهائية