قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الذهب والمعادن تناقش تفعيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني بسوق الذهب
7 تمريرات حاسمة تهز عرش بيليه.. أوليسيه يصنع المجد الفرنسي في المونديال
بعد وفاة أحمد جلال عبد القوي.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الحجاب الحاجز
بـ 80 جنيهًا.. مفاجأة للمواطنين بشأن اللحوم الحمراء والبيض والدواجن
تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات
مصرع شخص وفقدان آخر إثر وقوع انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في اليابان
حالة جديدة.. وكيل صحة الشرقية يكلف بمتابعة عاجلة لمصاب بلدغة ثعبان في منيا القمح
مصر: قرار بلجيكا خطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي
خافيير ميلي يعانق نتنياهو .. استطلاعات: الشعب الأرجنتيني يفكر بشكل مختلف
انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية والإعدادية في المحافظات
"أوتشا" تحذر من تزايد الاحتياجات الإنسانية في لبنان مع استمرار عودة النازحين
التعليم تُحذر من خطاب مُفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الإعدادية 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تُحذر من خطاب مُفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الإعدادية 2027

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خطاب مفبرك متداول منسوب لوزارة التعليم يزعم تغيير نظام الاسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي (العام - المهني - الرياضي) من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخطاب المتداول مفبرك ولا أساس له من الصحة

وشدد المصدر على ان قرارات وزارة التربية والتعليم يتم اعلانها بشكل رسمي واضح في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، مؤكدة أن أي قرارات يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لا علاقة للوزارة بها


وكان الخطاب المتداول قد زعم انه تقرر ان تتكون الورقة الامتحائية في مادة (اللغة العربية) من (٦٠) سؤالا يتم توزيعهم كالأتي :
- نص الاستماع (٦) اسئلة
- النص الأدبي (١١) سؤال من المقرر
_ النص المعلوماتي (١١) سؤال من المقرر
_النص الشعري (٦) اسئلة من المقرر
_النحو (١٨) سؤال
_ الإملاء والخط العربي (٦) اسئلة
_التعبير الكتابي (سؤالان)
الدرجه النهائية للورقة الامتحانية الخاصه باللغه العربيه (ثمانون درجه فقط.)


كما زعم الخطاب المتداول أنه بالنسبة للورقه الامتحانية لمادة (اللغة الأجنبية)، فستتكون الورقه الامتحانية لاختبار اللغه الأجنبية من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم كالأتي:
_مهارات الاستماع (٨) اسئله
_مهارات الكلمات (٥) اسئله
_المهارات اللغوية (١٢) سؤال
_ النص (١٠) اسئلة _ بنك الكلمات (٤) اسئلة
_ المحادثة (٦) اسئلة
_ الترجمه (٤) اسئله

_ الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة باللغه الأجنبية (ستون درجه فقط)

وزعم الخطاب المتداول أيضا ، أن الورقة الامتحائية لمادة (الرياضيات ) ستتكون من (٩) اسئله في صيغة تخير من متعدد ، و (٧) اسئلة مقالية ، وأن الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة بالرياضيات (ستون درجه فقط)


وزعم الخطاب المتداول كذلك أن  الورقة الامتحانية لمادة (الدراسات الاجتماعية) ، ستتكون من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم على حسب موجه ومستشار كل محافظة على مستوي الجمهورية ، و الدرجة النهائية للورقة الامتحانية الخاصة بالدراسات الاجتماعية من (ستون درجة )


وزعم الخطاب أن الورقة الامتحانية لمادة (العلوم)، ستتكون من (٥٠) سؤالا يتم توزيعهم على حسب موجه ومستشار كل محافظة على مستوى الجمهورية ، والدرجة النهائية للورقة الامتحائية الخاصه بالعلوم من (ستون درجة فقط)


وشدد الخطاب المتداول على أن المجموع الكلي للشهاده الاعدادية العام المقبل من (٣٢٠) درجة ، وأنه تقرر اضافه سؤالاً جديداً للورقه الامتحانية الخاصة باللغة الأجتبية وهو(الترجمه)


كما أفاد الخطاب المتداول بأن المواد الغير مضافة للمجموع في الشهادة الإعدادية هي ( التربية الدينية - الترب الفنية - الحاسب الآلي) ، و عدد اسئلة جميع المواد الغير مضافة للمجموع هو (٢٠) سوالأ فقط ، ويشترط للنجاح فى جميع المواد الغير مضافة تعدى نسبه ٧٠% من الدرجه النهائية

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثالث الإعدادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

زيلينسكي يطالب بتسريع إمدادات السلاح..خبير: التفاوض يتراجع مع التقدم الروسي

صورة أرشيفية

كيف تكتشف البن المغشوش؟ علامات بسيطة وتحذير من مخاطر صحية

أحمد جلال عبد القوي

طارق الشناوي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد جلال عبد القوي: كان يحمل رسالة للشباب ويحارب الإدمان حتى النهاية

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد