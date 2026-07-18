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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: تطوير المهارات الرقمية وإعداد "طالب المستقبل" ركيزة لبناء جيل قادر على المنافسة عالميًا

وزارة التربية والتعليم الفى
وزارة التربية والتعليم الفى
أ ش أ

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية والكفاءات المتقدمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية تطوير التعليم، بما يمكن الطلاب من مواكبة التحولات التكنولوجية والمنافسة في سوق العمل العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين في اختبار البرمجة الدولي "TOFAS"، حيث أعرب عن سعادته بهذه المناسبة التي تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وترسيخ ثقافة التميز والإبداع باعتبارهما أساسًا للتنمية المستدامة.

وقال الوزير إن الاحتفالية لا تقتصر على تكريم طلاب حصلوا على شهادات دولية في البرمجة، وإنما تمثل إحدى ثمار مسيرة تطوير التعليم في مصر، والتي تستهدف إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية والقدرات اللازمة للتعامل مع متطلبات العصر، في ظل التسارع الكبير في التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

وأوضح أن الوزارة تنطلق من إيمان راسخ بأن تطوير التعليم هو المدخل الرئيس لبناء مجتمع قائم على العلم والابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال إعداد "طالب المستقبل" القادر على التفكير النقدي والإبداعي، وإتقان التكنولوجيا الحديثة، والتعلم المستمر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تنفذ برامج نوعية تستهدف توسيع فرص الطلاب في اكتساب المهارات الرقمية، وإتقان البرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بما يواكب المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر وطنية تقود مسيرة التنمية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب المكرمين، أكد فيها أن ما حققوه يمثل مصدر فخر واعتزاز، وأن هذه الشهادات الدولية ليست نهاية الطريق، وإنما بداية لمسيرة من التعلم والتطوير والابتكار، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا نماذج ملهمة لزملائهم، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من مهارات في خدمة وطنهم ونشر ثقافة الإبداع والتكنولوجيا.

وفي ختام كلمته، هنأ وزير التربية والتعليم الطلاب وأسرهم على هذا الإنجاز، كما وجه الشكر إلى الشركاء في اليابان، وجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديرًا لجهودهم في دعم هذا المشروع.

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المهارات الرقمية

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