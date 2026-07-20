القابضة لمياه الشرب تبحث مع شركة صينية تعزيز التعاون في البنية التحتية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس مصطفى الشيمي، مع رئيس مجلس إدارة شركة Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd الصينية، He Qishu، سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم مشروعات البنية التحتية وقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة عاصم شكر، ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى المهندس إسماعيل عبد ربه.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات توريد وتصنيع مواسير حديد الدكتايل، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركة الصينية، بما يدعم خطط الدولة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي حرص الشركة القابضة على توسيع التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من أحدث التكنولوجيا والخبرات في تنفيذ المشروعات، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، ودعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على منتجات عالية الجودة وحلول هندسية متطورة تضمن استدامة المشروعات وتعظيم العائد من الاستثمارات.

من جانبه، أكد عاصم شكر أهمية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مهمات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى التزام الشركة القابضة بتطبيق أعلى معايير الجودة واختيار المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات القومية ورفع كفاءة التشغيل.

بدوره، استعرض رئيس الشركة الصينية رؤية Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd للسوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن مشروع "شين شينغ مصر" يعد أول قاعدة تصنيع للشركة خارج الصين، بما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار المصري ودوره في دعم توطين الصناعة.

وأوضح أن الشركة تقدم حلولًا متكاملة تشمل مواسير حديد الدكتايل، والدعم الفني، والاستشارات الهندسية، وخدمات التصميم والتدريب وما بعد البيع، بما يسهم في رفع كفاءة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز التعاون مع شركائها في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويعزز الشراكة بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.