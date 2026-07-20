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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملحمة خالدة جسدت إرادة الشعب.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى ثورة 23 يوليو

وزير الداخلية
وزير الداخلية
أ ش أ

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال وزير الداخلية، في برقيته، "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة.. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

وأضاف "تمثل هذه الذكرى الوطنية التي حملت رايتها القوات المسلحة الباسلة ملحمة خالدة جسدت إرادة الشعب المصري في التحرر والكرامة وكانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الأمم الطامحة نحو الاستقلال، واليوم تظل المبادئ على ثباتها لتبقى مصر الكنانة على مر الزمان وطنا عزيزا أبيا.. عاشت القوات المسلحة درعا حاميا وسيفا حاسما .. وحفظ الله أبطالها ورحم شهداءها.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بذات المناسبة إلى الفريق أحمـد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قائلا فيها "يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.. عن خالص الإعزاز والتقدير.. وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف "سيظل احتفالنا بثورة الثالث والعشرين من يوليو؛ تخليدا لذكرى غالية في تاريخ النضال الوطني.. وتجسيدا للاعتزاز بقيم العطاء والتضحية والفداء التي تجلت عندما وقف رجال القوات المسلحة في تلاحم فريد مع آمال الشعب المصري العظيم؛ صونا لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق لأبنائها، ولتعلو رايتها أبد الدهر خفاقة بين الأمم".

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة

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