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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء أمجد شافعي: نجلي وراء فكرة بودكاست "المصيدة".. وصحفية شجعتني على خوض التجربة

اللواء أمجد شافعي
اللواء أمجد شافعي

كشف اللواء أمجد شافعي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، كواليس انطلاق بودكاست "المصيدة"، موضحًا أن الفكرة لم تكن ضمن خططه في البداية، قبل أن يقنعه نجله بخوض التجربة، بدعم من حوار صحفي ساهم في تغيير وجهة نظره.

نجله اقترح الفكرة.. والرفض كان البداية

وقال اللواء أمجد شافعي، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، إن نجله الذي يعمل في مجال السوشيال ميديا طرح عليه فكرة تقديم بودكاست يتناول أشهر القضايا الجنائية، بمشاركة عدد من أصدقائه، إلا أنه رفض الاقتراح في البداية، لعدم اقتناعه بخوض هذه التجربة الإعلامية.

حوار صحفي غيّر قراره

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن إجراء إحدى الصحفيات حوارًا صحفيًا معه كان نقطة تحول مهمة، إذ عاد نجله بعدها ليطرح الفكرة مجددًا، الأمر الذي دفعه إلى إعادة التفكير فيها، حتى استقر على تقديم بودكاست "المصيدة".

تحليل الجرائم من منظور أمني

وأوضح أمجد شافعي أن البرنامج يعتمد على تقديم قراءة تحليلية للقضايا والجرائم، مستندًا إلى خبرته الأمنية الطويلة، مع التركيز على شرح ملابسات الوقائع وأسبابها، بما يثري وعي الجمهور ويقدم محتوى توعويًا وتحليليًا في الوقت نفسه.

أمجد شافعي برنامج كلمة أخيرة قناة اون

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