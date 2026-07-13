الزمالك يرفض التفريط في خوان بيزيرا مهما كانت المغريات

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك رفضت فكرة رحيل خوان بيزيرا تحت أي ظرف من الظروف خلال الميركاتو الصيفي المقبل ومهما كانت المغريات المالية في أي عرض.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن بعض الوكلاء عرضوا جلب عروض قوية للاعب بأرقام مالية كبيرة لرحيل اللاعب ولكن الزمالك أغلق الملف باعتبار اللاعب من أهم اللاعبين بالفريق.

من ناحية أخرىً أكد الإعلامي جمال الغندور، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يتسلم أرض نادي الزمالك الجديدة في مدينة أكتوبر بشكل رسمي خلال 72 ساعة.

وأضاف الغندور عبر ستاد المحور، أن المجلس ينوي بدء الحفر بشكل سريع عقب استلام الحفر وبدء أعمال الإنشاءات طبقا للمواضيع المحددة.