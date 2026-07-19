جيسي تتصدر المشهد في Toy Story 5.. جوان كوزاك: قصة أنتظرها منذ 25 عامًا

بعد أكثر من ربع قرن على انضمامها إلى عالم Toy Story، لم تعد الدمية راعية البقر "جيسي" مجرد شخصية مساندة، بل أصبحت القلب النابض لأحداث الجزء الخامس، في خطوة وصفتها النجمة جون كوزاك بأنها واحدة من أكثر التجارب تأثيرًا في مسيرتها الفنية

ويمنح فيلم Toy Story 5، من إنتاج Disney وPixar، مساحة غير مسبوقة لشخصية جيسي، التي تجد نفسها للمرة الأولى في موقع القيادة، بينما تواجه تحديات جديدة في عالم أصبح الأطفال فيه أكثر ارتباطًا بالأجهزة الذكية من الألعاب التقليدية، وتتحول جيسي إلى قائدة لمجموعة الألعاب في غرفة "بوني"، في رحلة تمزج بين المغامرة والحنين، وتعيد طرح سؤال جوهري: هل ما زال للألعاب مكان في طفولة اليوم؟.

وأعربت جوان كوزاك عن سعادتها لأن الفيلم اختار جيسي لتكون محور الأحداث، مؤكدة أنها لم تتوقع أبدًا أن يأتي يوم تصبح فيه الشخصية البطلة الرئيسية للسلسلة، وقالت: "فوجئت تمامًا عندما أخبروني أن هذه ستكون قصة جيسي. كان الأمر مثيرًا للغاية، لأنها قصة تحتفي بالفتيات وقوتهن"، وأضافت أن أكثر ما جذبها في السيناريو هو الجانب الإنساني للشخصية، موضحة أن جيسي لا تزال تحمل آثار التجربة المؤلمة التي مرت بها عندما فقدت مالكتها السابقة "إيميلي"، وهو ما يجعلها تخشى تكرار الشعور بالهجر مع "بوني".

وقالت: "جيسي تعتقد أن بوني ستتخلى عنها، ولذلك تصف نفسها بأنها عديمة الفائدة. هذا الشك في النفس جزء حقيقي من شخصيتها"، وترى كوزاك أن الفيلم لا يكتفي بتقديم مغامرة جديدة، بل يناقش مشاعر يعيشها الأطفال والكبار على حد سواء، مثل الخوف من فقدان المكانة، والرغبة في إثبات الذات، والبحث عن الانتماء، مؤكدة أن تلك الطبقات العاطفية جعلت الشخصية أكثر نضجًا من أي وقت مضى، وكشفت الممثلة أن أحد أكثر المشاهد تأثيرًا بالنسبة لها كان عودة جيسي إلى غرفة "إيميلي"، في لحظة تعيد إليها ذكريات التخلي عنها، معتبرة أن المشهد يمثل نوعًا من المصالحة مع الماضي.

وقالت إن هذا المشهد كان مؤثرًا حتى بالنسبة لفريق العمل، لأنه يمنح جيسي فرصة أخيرًا لإغلاق جرح ظل مفتوحًا منذ أحداث Toy Story 2، ويؤكد أن الشخصية استطاعت تجاوز أكثر لحظات حياتها ألمًا.

ووصفت كوزاك أداء شخصية جيسي بأنه الإنجاز الأقرب إلى قلبها، قائلة "تجسيد جيسي هو أهم شيء قمت به في حياتي المهنية"، كما أوضحت أن الشخصية أصبحت جزءًا من حياتها اليومية بعد أكثر من 25 عامًا، حتى إنها تجد نفسها تردد عبارة"Yeehaw!" خارج الاستوديو، مؤكدة أن ارتباطها بجيسي لم يتراجع مع مرور السنوات، بل ازداد قوة مع كل جزء جديد.

عالم Toy Story

ويقدم Toy Story 5 مواجهة مختلفة عن الأجزاء السابقة، إذ يجد وودي وباز وجيسي أنفسهم في صراع مع التكنولوجيا الحديثة، بعدما أصبحت الطفلة "بوني" تقضي معظم وقتها مع جهاز ذكي يحمل اسم Lilypad، ما يدفع الألعاب إلى خوض معركة للحفاظ على قيمة اللعب الحقيقي والخيال في عصر الشاشات، ويبدو أن هذا التحول منح جيسي المساحة التي طال انتظارها، لتثبت أنها ليست مجرد واحدة من أشهر شخصيات Pixar، بل قائدة قادرة على حمل إرث السلسلة نحو جيل جديد، في فيلم يجمع بين المغامرة والكوميديا والرسائل الإنسانية التي صنعت شعبية Toy Story على مدار ثلاثة عقود.

الفيلم بطولة توم هانكس في دور وودي، وتيم ألين في دور باز لايت يير، وجوان كوزاك في دور جيسي، وبليك كلارك في دور سلينكي دوج، وتوني هيل في دور فوركي، ووالاس شون في دور ريكس، وجون راتزنبرجر في دور هام، بالإضافة إلى أعضاء جدد مثل سكارليت سبيرز في دور بوني، وجريتا لي في دور ليلي باد. وبعد وفاة بعض الأصوات الأصلية، مثل دون ريكلز وإستيل هاريس، تم الاستعانة بممثلين جدد لأداء دوري السيد والسيدة بطاطس. ويُخرج الفيلم أندرو ستانتون، بمشاركة ماكينا هاريس، ومن إنتاج شركتي Pixar Animation Studios وWalt Disney Pictures، وتوزيع United Motion Pictures.

وتدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال. ويعود الأبطال المحبوبون "باز" و"وودي" و"جيسي" في مغامرة جديدة مليئة بالتحديات، بعدما يكتشفون اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ليجد الثلاثي أنفسهم أمام اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالم باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، ويسعون إلى إنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.