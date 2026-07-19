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الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في مدينة دهلران بمحافظة إيلام غربي إيران.

ومن جانبه ؛ أشارت الجيش الإيراني إلى أن الدفاعات الجوية استهدفت ودمرت صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد.

وفي وقت لاحق ؛ استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإيراني قواعد ومراكز استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي  في الأردن والكويت وذلك وفي إطار المرحلة الرابعة عشرة من عمليات "صاعقة".

وذكرت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان، انه وفي إطار الرد الساحق والمؤثر من قبل الجيش الإيراني باستهداف الأصول الاستراتيجية ومراكز القيادة والسيطرة والبنى التحتية للجاهزية وأنظمة الدفاع التابعة للجيش الأمريكي الارهابي، استهدفت الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش الإيراني، قبل ساعات، في اطار عمليات "صاعقة" مستودع ذخيرة تابعًا للجيش الأمريكي  في معسكر العديري، ومباني المقر ومستودعات الذخيرة التابعة لهذا الجيش في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت.

وقال أيضا : يُعدّ معسكر العديري أحد أهم مراكز دعم وإعادة تنظيم القوات الأمريكية، كما تُعتبر قاعدة علي السالم من أكبر مراكز دعم وتنسيق العمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي.

وأضاف البيان: استمرارا لهذه الهجمات، استُهدفت خزانات وقود الجيش الاميركي المعتدي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات طائرات مسيّرة.

وتابع البيان: بفضل موقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية الحديثة فيها، فضلاً عن الاستثمارات الأمريكية الضخمة، أصبحت قاعدة الأزرق الجوية في الأردن قاعدة حيوية للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في السيطرة على المنطقة والعمليات العسكرية في غرب آسيا.

إيران الجيش الإيراني الدفاعات الجوية الإيرانية مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 صاروخ كروز أمريكي

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