قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدغات الثعابين تواصل إثارة القلق في الشرقية.. الصحة تنجح في إنقاذ ثاني مصاب وتؤكد توافر الأمصال
وظائف جديدة في السكة الحديد.. تعرف على الشروط ورابط التقديم قبل غلق الباب
المخرج أحمد صقر أول الحضور في جنازة أحمد جلال عبد القوي
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
«مبابي» يكشف كواليس نهائي كأس العالم: خذلنا ديشان في الشوط الأول
شوبير يكشف مفاجآت ميركاتو الأهلي.. صفقتان محسومتان ورحيل جراديشار
وزير الخارجية يؤكد لكبير مستشاري ترامب: الأمن المائي المصري قضية وجودية
الخناقة انتهت بفصل رقبة الزوجة.. مصرع ربة منزل على يد زوجها في شبرا الخيمة
بيلينجهام يدخل تاريخ بطولة كأس العالم بعد تسجيل 7 أهداف
منال عوض: مجموعة الدول الثماني النامية تدعم زيادة تمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2035
دفاعات البحرين تتصدى لهجمات جوية إيرانية وسط تصاعد المواجهة الإقليمية
باستثمارات 420 مليون دولار.. "طاقة النواب" توافق على اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز والزيت بشرق الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقل الخدمات لـ بولاق الدكرور .. تفاصيل خطة تطوير مستشفى أم المصريين

مسستشفي أم المصريين
مسستشفي أم المصريين
عبدالصمد ماهر

في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة بأعلى معايير الجودة، تُنفذ الوزارة حالياً خطة تطوير جذرية شاملة لمستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة. يهدف هذا المشروع إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يُعد مستشفى أم المصريين أحد أبرز المنشآت الصحية في الجيزة منذ إنشائه عام 1952، حيث يخدم ملايين المواطنين بفضل موقعه الاستراتيجي. وبعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة، سيصل عدد الأسرة في المستشفى إلى 407 أسرة، مع إنشاء أقسام تخصصية جديدة وتزويده بأحدث التجهيزات الطبية.
خلال فترة التطوير التي تشمل تحديث المباني والبنية التحتية، سيتم نقل الخدمات بشكل مؤقت ومنظم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية. ويبعد مستشفى بولاق الدكرور عن مستشفى أم المصريين مسافة تقدر بحوالي 4.6 كم فقط، ويقعان في النطاق الجغرافي نفسه تقريباً، مما يسهل على المواطنين الوصول إليه بكل يسر ويضمن انتقالاً سلساً للخدمات.

وقد أصبح مستشفى بولاق الدكرور جاهزاً للتشغيل الكامل بعد تطويره الشامل، ليصبح صرحاً طبياً حديثاً بطاقة استيعابية تصل إلى 215 سريراً. ويضم 108 أسرة إقامة داخلية تشمل وحدة زرع نخاع عظمي تضم 7 أسرة، و86 سرير رعاية مركزة للكبار والأطفال، و21 حضانة للمبتسرين. كما يحتوي على أقسام تخصصية متقدمة مثل وحدة زرع النخاع العظمي وقسطرة القلب وبنك دم تجميعي، بالإضافة إلى خدمات تشخيصية متطورة تشمل قسم أشعة شاملاً (رنين مغناطيسي، مقطعية، ماموجرام، دوبلر، سونار)، ومعامل باثولوجية، وغسيل كلوي، ومناظير. ويضم أيضاً قسم طوارئ شاملاً وعيادات خارجية تخصصية في مختلف التخصصات، وقسماً متكاملاً للنساء والتوليد والأطفال.

 نقل الحالات بشكل تدريجي ومنظم حسب الحالة الصحية

وسيتم نقل الحالات بشكل تدريجي ومنظم حسب الحالة الصحية ورغبة المريض، مع تنسيق كامل بين الفرق الطبية والإدارية لتسهيل انتقال المرضى والكوادر الطبية، ومتابعة يومية لجودة الخدمات المقدمة مع معالجة أي شكاوى فوراً.

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية بمحافظة الجيزة. وبعد الانتهاء من أعمال التطوير، سيعود مستشفى أم المصريين أكثر تطوراً وسعة، مدعوماً بمستشفى بولاق الدكرور كمركز دائم متكامل، لتحقيق الهدف الأسمى وهو تقديم صحة أفضل لكل مواطن.

وزارة الصحة والسكان مستشفى أم المصريين بولاق الدكرور مستشفى بولاق الدكرور غسيل كلوي قسم أشعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

"قصر الفنون" يحتضن "اليوبيل الذهبي".. رحلة 50 عامًا من الإبداع التشكيلي المصري

بطل الشهامة بالغربية

شاهد .. البطل أحمد البنا يروي لحظة إنقاذ أسرة من الغرق بالغربية

محافظ الغربية

توصيل الغاز الطبيعي يتوسع لخدمة أهالي مراكز ومدن وقرى الغربية

بالصور

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد