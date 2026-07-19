نقل الخدمات لـ بولاق الدكرور .. تفاصيل خطة تطوير مستشفى أم المصريين

في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة بأعلى معايير الجودة، تُنفذ الوزارة حالياً خطة تطوير جذرية شاملة لمستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة. يهدف هذا المشروع إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يُعد مستشفى أم المصريين أحد أبرز المنشآت الصحية في الجيزة منذ إنشائه عام 1952، حيث يخدم ملايين المواطنين بفضل موقعه الاستراتيجي. وبعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة، سيصل عدد الأسرة في المستشفى إلى 407 أسرة، مع إنشاء أقسام تخصصية جديدة وتزويده بأحدث التجهيزات الطبية.

خلال فترة التطوير التي تشمل تحديث المباني والبنية التحتية، سيتم نقل الخدمات بشكل مؤقت ومنظم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية. ويبعد مستشفى بولاق الدكرور عن مستشفى أم المصريين مسافة تقدر بحوالي 4.6 كم فقط، ويقعان في النطاق الجغرافي نفسه تقريباً، مما يسهل على المواطنين الوصول إليه بكل يسر ويضمن انتقالاً سلساً للخدمات.

وقد أصبح مستشفى بولاق الدكرور جاهزاً للتشغيل الكامل بعد تطويره الشامل، ليصبح صرحاً طبياً حديثاً بطاقة استيعابية تصل إلى 215 سريراً. ويضم 108 أسرة إقامة داخلية تشمل وحدة زرع نخاع عظمي تضم 7 أسرة، و86 سرير رعاية مركزة للكبار والأطفال، و21 حضانة للمبتسرين. كما يحتوي على أقسام تخصصية متقدمة مثل وحدة زرع النخاع العظمي وقسطرة القلب وبنك دم تجميعي، بالإضافة إلى خدمات تشخيصية متطورة تشمل قسم أشعة شاملاً (رنين مغناطيسي، مقطعية، ماموجرام، دوبلر، سونار)، ومعامل باثولوجية، وغسيل كلوي، ومناظير. ويضم أيضاً قسم طوارئ شاملاً وعيادات خارجية تخصصية في مختلف التخصصات، وقسماً متكاملاً للنساء والتوليد والأطفال.

نقل الحالات بشكل تدريجي ومنظم حسب الحالة الصحية

وسيتم نقل الحالات بشكل تدريجي ومنظم حسب الحالة الصحية ورغبة المريض، مع تنسيق كامل بين الفرق الطبية والإدارية لتسهيل انتقال المرضى والكوادر الطبية، ومتابعة يومية لجودة الخدمات المقدمة مع معالجة أي شكاوى فوراً.

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية بمحافظة الجيزة. وبعد الانتهاء من أعمال التطوير، سيعود مستشفى أم المصريين أكثر تطوراً وسعة، مدعوماً بمستشفى بولاق الدكرور كمركز دائم متكامل، لتحقيق الهدف الأسمى وهو تقديم صحة أفضل لكل مواطن.