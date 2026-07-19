الشارقة الإماراتي يحسم صفقة عبدالكريم مصطفى من الإسماعيلي

حسم نادي الشارقة الإماراتي اتفاقه مع الإسماعيلي للتعاقد مع الظهير الأيسر المصري عبدالكريم مصطفى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت الصفقة بعد مفاوضات ناجحة بين إدارة الناديين، حيث توصل الشارقة إلى اتفاق نهائي لضم اللاعب، الذي قدم مستويات مميزة بقميص الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، ما لفت أنظار النادي الإماراتي.

ومن المنتظر أن يُعلن الشارقة عن الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية والفحوصات الطبية، ليبدأ اللاعب مشواره الجديد في الدوري الإماراتي.

ويعد عبدالكريم مصطفى من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالدوري المصري، ويأمل في تقديم إضافة قوية لصفوف الشارقة خلال منافسات الموسم المقبل.

