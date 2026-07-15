وزارة الرياضة: موقف الإسماعيلي من الدمج لم يتضح.. والمنصورة الأقرب

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ان موقف النادي الإسماعيلي من الدمج مع ناد آخر لم يتحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بهذا الشأن.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لدينا بعض الأزمات المالية لدى الأندية الجماهيرية وهناك تحديات كبرى والوزير جوهر نبيل لديه اهتمام كبير بالأندية الجماهيرية.

واضاف: إقامة شركة للخدمات الرياضية بين نادي جماهيري واستثماري، فمثلًا رخصة الشرقية أصبحت مجمدة، ونادي انبي اصبح ملزم بتطوير نادي الشرقية، نادي انبي ملزم بسداد جميع المديونيات والمستحقات المتأخرة لدى نادي الشرقية وهذا من خلال شركة الخدمات الرياضية.

وتابع: مذكرة التفاهم تنص على حفظ جميع حقوق لاعبي الكرة، كل ناد له طبيعة مختلفة ومازال موقف الإسماعيلي نتحدث في مسارات مختلفة له سواء يتعلق بإدخال شركات راعية وخطة مستقبلية من أجل صعوده مرة أخرى للدوري الممتاز والأمور حتى الان لم تتضح بشأن موقف الإسماعيلي.

وواصل: جميع مباريات نادي الشرقية انبي ستقام في الشرقية، وكذلك بتروجيت والسويس، والاجتماعات مستمرة، ونادي المنصورة في الصورة بقوة من اجل الدمج مع نادي آخر.