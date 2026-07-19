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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نسور الاستعراض والقتال.. دليل الطيران لـ «الكلية الجوية 2026» من التنسيق حتى شارات التخرج

الكلية الجوية 2026
الكلية الجوية 2026
خالد يوسف

مع فتح الأكاديميات العسكرية المصرية أبواب الشرف لدفعات جديدة، تتجه أنظار طلاب الثانوية والأزهرية نحو السماء، باحثين عن تذكرة العبور إلى الكلية الجوية لعام 2026، حيث تمثل الفرصة الذهبية لتتحول أحلام السيادة الجوية إلى واقع يصنعه الرجال، لذا نوضح للراغبين الدليل الشامل للالتحاق بـ "عرين النسور"؛ بدءًا من شروط القبول والتنسيق، مروراً بالتخصصات والدرجات العلمية، ووصولاً إلى أسرار اجتياز الاختبارات وتأمين مقعدك بين أبطال الجو.

خطوات التسجيل في الكلية الجوية 2026

يستطيع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، التقديم للكلية الجوية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع تنسيق الكليات العسكرية والتي تتضمن الكلية الجوية

-الضغط على أيقونة «اضغط هنا للتسجيل».

-قم بكتابة الرقم القومي بدقة.

-ومن ثم إدخال تاريخ الميلاد وتابع إجراءات التسجيل.

تخصصات الكلية الجوية

ـ تخصص الطيران، يمنح الطالب بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية، وشارة الطيران، إلى جانب بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران لطلاب القسم العلمي، أو بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال في تخصص إدارة الطيران والمطارات لطلاب القسم الأدبي، بالإضافة إلى شهادة ورخصة طيار تجاري معتمدتين دوليًا.

ـ تخصص العلوم الجوية، يمنح الطالب بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية، وشارة العلوم العسكرية الجوية، وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران، إلى جانب شهادة أساسيات مراقبة المطار المعتمدة دوليًا.

مدة الدراسة في الكلية الجوية

وتستمر الدراسة بالكلية لمدة أربع سنوات ميلادية، ويحصل الخريجون على درجات علمية وشهادات مهنية وفقًا للتخصص الذي يلتحقون به.

شروط التقديم في الكلية الجوية 2026

-تقبل الكلية الجوية الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسمين العلمي والأدبي، على ألا يزيد عمر المتقدم في الأول من نوفمبر 2026 على 21 عامًا.

-تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمي والأدبي).

-يشترط للالتحاق أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بالجنسية المصرية، وألا يكون هو أو والداه قد اكتسبوا جنسية أخرى.

- وأن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

-وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، مع التعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

-كما يشترط اجتياز جميع مراحل القبول التي تشمل اختبارات السمات والقدرات، والكشف الطبي، واختبارات اللياقة البدنية، والاختبارات النفسية، والكشف الطبي والرياضي المتقدمين، والاختبار التفضيلي، ثم المقابلة الشخصية «كشف الهيئة».

نسور الاستعراض والقتال دليل الطيران الكلية الجوية 2026 عرين النسور لأكاديميات العسكرية المصرية الكلية الجوية لعام 2026

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