شروط القبول في الكلية الجوية 2026 وموعد التقديم

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن شروط الالتحاق بالكليات العسكرية وموعد التقديم مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة2026 ، حيث يهتم كثير من الطلاب بمعرفة شروط القبول في الكلية الجوية والتخصصات المطلوبة فيها.

وأعلنت الأكاديمية العسكرية المصرية تفاصيل القبول بالكلية الجوية ضمن دفعة أكتوبر 2026، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شهده الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.



موعد التقديم في الكلية الجوية2026

ومن المقرر أن يبدأ التقديم لطلاب الثانوية العامة 2026 عقب إعلان النتيجة بـ72 ساعة، من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية، وفق المواعيد المعلنة.



موعد التقديم في الكليات العسكرية

بالنسبة للطلبة خريجى العام الدراسى 2025 يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026 وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات وإختبار السمات بدء من 11/7/2026 وحتى 22/7/2026 ، وبالنسبة للطلبة خريجى العام الدراسى 2026 يكون التقديم على الموقع عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة ب 72 ساعة وحتى 27/8/2026 ، وسحب الملفات وإختبار السمات بدء من 08/08/2026 وحتى 30/8/2026.

موعد التقديم للمحاربين :

خريجى عام (2025 - 2026) يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات وإختبار السمات بدء من 1/8/2026 وحتى 6/8/2026 .

موعد التقديم في الكلية الجوية متخصصين :

خريجى عام (2025 - 2026) يكون التقديم على الموقع بدء من 1/8/2026وحتى 27/8/2026 وسحب الملفات وإختبار السمات بدء من 1/9/2026 وحتى 16/9/2026 .

شروط القبول بالكلية الجوية2026

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمي والأدبي)

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة

النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي 60% فأكثر، القسم الأدبي 65% فأكثر.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

يمنح الطالب الدرجات العلمية طبقاً لكل تخصص كالآتي:

تخصص الطيران (القسم العلمي / القسم الأدبي) :

يمنح الطالب درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية - وشارة الطيران القسم العلمي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران - القسم الأدبي بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال في تخصص إدارة الطيران والمطارات.

شهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى (معتمدة دولياً).

تخصص الجوي (القسم العلمي):

يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران.

شهادة أساسيات مراقبة المطار (معتمدة دولياً).

شروط القبول في كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي"شعبة الرياضيات فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط.

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: 70% فأكثر.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية بنظام الساعات المعتمدة.

يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي - بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات هندسة (الاتصالات / الحاسبات / الميكاترونيكس) بنظام الساعات المعتمدة.

التخصصات المطلوبة في كلية الدفاع الجوي- محاربين

تخصصات الهندسة (الحاسب والنظم / الاتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس).

الشروط الخاصة :