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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب علمي علوم.. دليلك للتعرف على الكليات التي تشترط اختبارات القدرات وموعد انطلاقها

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
نهلة الشربيني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يترقب طلاب الثانوية العامة الإعلان عن موعد أنطلاق اختبارات القدرات، والذي من المرجح أن تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها ستطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

موعد انطلاق اختبارات القدرات 2026

واضاف المصدر أن موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية يتم تحديده في قد لاحق من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن التسجيل يكون فقط عن طريق الموقع الالكتروني للتنسيق.

كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها في تنسيق الجامعات 2026 كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها في تنسيق الجامعات 2026.

تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تشترط خوض اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2026.. كليات تشترط خوض اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

كما أوضح قائمة الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2026 للالتحاق بها وهم كلية الفنون الجميلة - كلية الفنون التطبيقية - كلية التربية الموسيقية - كلية التربية الفنية - كلية علوم الرياضة وهي التربية الرياضية سابقا، كمان يوجد مقترح بعودة اختبارات القدرات لكلية كانت تجرى لها في وقت سابق ولكنها توقفت منذ مدة عامين، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن القرار بتطبيق الاختبارات عليها مره أخرى

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