موعد انطلاق اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها ستطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

موعد انطلاق اختبارات القدرات 2026

واضاف المصدر أن موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية يتم تحديده في قد لاحق من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن التسجيل يكون فقط عن طريق الموقع الالكتروني للتنسيق.

كما أوضح قائمة الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2026 للالتحاق بها وهم كلية الفنون الجميلة - كلية الفنون التطبيقية - كلية التربية الموسيقية - كلية التربية الفنية - كلية علوم الرياضة وهي التربية الرياضية سابقا، كمان يوجد مقترح بعودة اختبارات القدرات لكلية كانت تجرى لها في وقت سابق ولكنها توقفت منذ مدة عامين، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن القرار بتطبيق الاختبارات عليها مره أخرى.