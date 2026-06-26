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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انطلاق اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
نهلة الشربيني

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها ستطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

موعد انطلاق اختبارات القدرات 2026

 

واضاف المصدر أن موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية يتم تحديده في قد لاحق من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن التسجيل يكون فقط عن طريق الموقع الالكتروني للتنسيق.

كما أوضح قائمة الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2026 للالتحاق بها وهم كلية الفنون الجميلة - كلية الفنون التطبيقية - كلية التربية الموسيقية - كلية التربية الفنية - كلية علوم الرياضة وهي التربية الرياضية سابقا، كمان يوجد مقترح بعودة اختبارات القدرات لكلية كانت تجرى لها في وقت سابق ولكنها توقفت منذ مدة عامين، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن القرار بتطبيق الاختبارات عليها مره أخرى.

اختبارات القدرات 2026 تنسيق الجامعات 2026 تنسيق الجامعات اختبارات القدرات طلاب الثانوية العامة

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