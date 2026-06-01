تنسيق الجامعات 2026.. كليات تشترط خوض اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة التعرف على التفاصيل الخاصة باختبارات القدرات لعدد من الكليات ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2026، حيث يبحث البعض عن الكليات التي يشترط الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات.

اختبارات القدرات 2026

الكليات التي يشترط الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات ضمن تنسيق الجامعات 2026 ما يلي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف، وطنطا، ودمنهور.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

تنسيق الجامعات 2026

وفي هذا الإطار، قرر المجلس الأعلى للجامعات الإبقاء على الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، رئيسًا للجنة العليا لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2026.

وتتولى اللجنة العليا لاختبارات القدرات الإشراف على تنظيم ومتابعة سير الاختبارات بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، إلى جانب إعداد وتطوير بنوك الأسئلة الخاصة بهذه الاختبارات، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في عملية التقييم.