قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدغات الثعابين تواصل إثارة القلق في الشرقية.. الصحة تنجح في إنقاذ ثاني مصاب وتؤكد توافر الأمصال
وظائف جديدة في السكة الحديد.. تعرف على الشروط ورابط التقديم قبل غلق الباب
المخرج أحمد صقر أول الحضور في جنازة أحمد جلال عبد القوي
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
«مبابي» يكشف كواليس نهائي كأس العالم: خذلنا ديشان في الشوط الأول
شوبير يكشف مفاجآت ميركاتو الأهلي.. صفقتان محسومتان ورحيل جراديشار
وزير الخارجية يؤكد لكبير مستشاري ترامب: الأمن المائي المصري قضية وجودية
الخناقة انتهت بفصل رقبة الزوجة.. مصرع ربة منزل على يد زوجها في شبرا الخيمة
بيلينجهام يدخل تاريخ بطولة كأس العالم بعد تسجيل 7 أهداف
منال عوض: مجموعة الدول الثماني النامية تدعم زيادة تمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2035
دفاعات البحرين تتصدى لهجمات جوية إيرانية وسط تصاعد المواجهة الإقليمية
باستثمارات 420 مليون دولار.. "طاقة النواب" توافق على اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز والزيت بشرق الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

3 و5 سنوات.. دليل كامل للطلاب عن تنسيق الدبلومات الفنية 2026

تنسيق الدبلومات
تنسيق الدبلومات
قسم الخدمات

​مع نهاية العام الدراسي وبدء إعلان نتائج شهادات التعليم الفني بمختلف تخصصاتها، تتجه أنظار مئات الآلاف من الأسر صوب "تنسيق الدبلومات الفنية". 

ولم يعد التعليم الفني مجرد مسار بديل، بل أصبح بوابة رئيسية ومباشرة للالتحاق بأعرق الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والتكنولوجية المصرية، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل المعاصر.

تنسيق الدبلومات الفنية

​وفي هذا التقرير، نستعرض دليلاً شاملاً حول تنسيق الدبلومات الفنية (نظامي 3 و5 سنوات) والمعاهد الفنية، وأبرز الكليات المتاحة، والفرص الذهبية التي تنتظر الطلاب هذا العام.

​أولاً: خريطة الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

و​تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، نسبة محددة من المقاعد بالجامعات الحكومية لطلاب الدبلومات الفنية المتفوقين. وتتوزع هذه الكليات بحسب التخصص الدراسي على النحو التالي:

​1. الدبلومات الفنية الصناعية (نظام 3 و5 سنوات):

​تعد الشعبة الصناعية من أكثر الشعب التي تملك مسارات أكاديمية متنوعة ومتميزة:

  • ​كليات الهندسة: تفتح أبوابها للطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى المجاميع (شريطة اجتياز اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية "المعادلة").
تنسيق الدبلومات الفنية 2024
  • ​كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي: وتؤهل الخريجين للعمل كمعلمين للمدارس الفنية أو مهندسين تطبيقيين في المصانع.
  • ​كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (قسم عمارة): وتتطلب اجتياز اختبارات القدرات بنجاح.
  • ​الجامعات التكنولوجية الحديثة: وهي أحدث المسارات الحكومية التي تمنح درجات البكالوريوس التكنولوجي في تخصصات دقيقة كصيانة الطائرات، الأطراف الصناعية، والطاقة المتجددة.

​2. الدبلومات الفنية التجارية (نظام 3 و5 سنوات):

​يحظى طلاب التجاري بفرص واعدة للالتحاق بالقطاع المالي والإداري:

  • ​كليات التجارة: بالجامعات الحكومية (سواء بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه) للطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة.
  • ​كليات تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات: بالجامعات الحكومية والتكنولوجية.
  • ​كليات التربية: في بعض التخصصات التجارية والتعليمية.
تنسيق الدبلومات 2024

​3. الدبلومات الفنية الزراعية (نظام 3 و5 سنوات):

  • ​كليات الزراعة: بالجامعات الحكومية (مثل جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعات الأقاليم) لتأهيل الكوادر الفنية في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي والصناعات الغذائية.
  • ​كليات التكنولوجيا والتنمية: ببعض الجامعات الإقليمية.

​4. دبلومات السياحة والفنادق:

  • ​كليات السياحة والفنادق: لطلاب المدارس الفندقية لتأهيلهم للعمل في كبرى الفنادق والمنشآت السياحية.
  • ​برامج التعليم التبادلي: بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

​ثانياً: شروط وضوابط التقدم لتنسيق الدبلومات الفنية

و​يخضع تنسيق الدبلومات لمجموعة من القواعد التي تضمن تكافؤ الفرص وتوجيه الطلاب للمسارات المناسبة:

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

الحد الأدنى للتقديم: تحدد وزارة التعليم العالي حدًا أدنى متميزًا لطلاب الدبلومات (غالبًا ما يبدأ من %60 فأكثر للتقديم في المعاهد، ومن %75 فأكثر للكليات الحكومية).

نظام المعادلة (الاختبارات المؤهلة): بالنسبة للطلاب الراغبين في دخول كليات الهندسة، الحاسبات، التجارة، الزراعة، أو الحقوق، يلتزم الطلاب بأداء "اختبارات الدبلومات والمعاهد" التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات كبديل لشهادة الثانوية العامة.

القبول الإقليمي والجغرافي: تطبق قواعد التوزيع الجغرافي الصارمة عند توزيع الطلاب على الكليات للحد من الاغتراب وتسهيل العملية الدراسية.

​ثالثاً: المعاهد الفنية والعليا (بدائل بمستقبل مضمون)

​إلى جانب الكليات الحكومية، تتوفر شبكة واسعة من المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والتي تقدم تخصصات نوعية وتمنح شهادات البكالوريوس أو الدبلوم فوق المتوسط:

المعاهد الفنية الصحية: وتعد من أكثر المعاهد طلبًا لضمانها التكليف والتعيين المباشر بالقطاع الصحي الحكومي بعد التخرج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

المعاهد الفنية الصناعية والتجارية (نظام سنتين): والتي تتيح للطالب المتفوق فيها الانتقال مباشرة للفرقة الأولى بكليات الهندسة والتجارة.

المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا واللغات والإدارة (نظام 4 سنوات): وهي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتقبل مجاميع مرنة ومناسبة لجميع الشرائح.

​رابعاً: الجامعات التكنولوجية.. المستقبل الحقيقي لطلاب التعليم الفني

كما ​أحدثت الجامعات التكنولوجية الجديدة (مثل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية) طفرة حقيقية في مسار التعليم الفني. 

وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية مبتكرة بنظام (2+2)، حيث يمكن للطالب الاكتفاء بالدراسة لعامين والحصول على دبلوم مهني تكنولوجي عالي، أو مواصلة الدراسة لعامين إضافيين للحصول على البكالوريوس التكنولوجي في تخصصات المستقبل الرقمي والصناعي.

تنسيق الدبلومات الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية 2026 اختبارات القدرات التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص يُدير صفحة للترويج لأعمال الفجور بالجيزة

المتهمين

القبض على 3 أشخاص يديرون صفحات لترويج الألعاب النارية

المتهمين

القبض على 3 اشخاص استعرضوا بدرجاتهم النارية فى حفل زفاف بالشرقية

بالصور

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد