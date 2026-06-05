البنك المركزي يعلن تفاصيل بيع أدوات دين بـ109.643 مليار جنيه

ارتفع إجمالي طلبات شراء أدوات الدين المحلية المقبولة من الحكومة إلى 1879 طلباً تم قبولها من المستثمرين والمؤسسات المالية.





وارتفعت طلبات الاستثمار المقبولة في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة؛ إلى 109.643 مليار جنيه من أصل 95 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن تفاصيل بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما تم طرحها لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.

تفاصيل الطرح

وسجل إجمالي الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 13.253 مليار جنيه من أصل 70 مليار جنيه.

وتضمنت جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين 660 طلبا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول 24.495% و أقل سعر بنسبة 23.73% وأعلي سعر بنسبة 24.499%.

وصل إجمالي الطلبات المقبولة في أجل 182 يوما 1219 طلبا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وسجل إجمالي الاستثمارات المقبولة 96.39 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول 25.422% وأقل سعر بنسبة 24.3% وأعلي سعر بنسبة 25.501%.