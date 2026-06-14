تفاصيل أقل سعر دولار في البنوك اليوم

شهد سعر أقل دولار استقراراً في مستهل تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026 علي مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 51.83 جنيها للشراء و 51.92 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

سعر الدولار اليوم

يستمر ثبات سعر الدولار لليوم الثالث على التوالي وذلك بأول تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

بدء العمل في البنوك

وتبدأ خلال الساعات المقبلة من اليوم البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًأ حكوميا وخاصًا عملها في تمام الثامنة صباحًا بعد إجازة استمرت يومين بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة بقرار من البنك المركزي المصري يومي السبت والجمعة أسبوعياً.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار ثابتا في مواجهة الجنيه من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك مساء الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.93 جنيها للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 51.83 جنيها للشراء و 51.92 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيها للشراء و 52 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في بنكي " التعمير والاسكان، أبوظبي الأول".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، HSBC،ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، العقاري المصري العربي،العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.16 جنيها للشراء و 52.26 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في بنكي سايب وقناة السويس.

معدلات التضخم في مصر

علن البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو الماضي علي أساس شهري مسجلًأ 1.6% بعدما كانت 1.9% بنفس الشهر من العام بفارق 0.3% .

وبحسب نشرة التضخم الشهرية فقد بلغ معدل التضخم في إبريل الماضي 1.1%.

رغم التراجعات الأخيرة.. الذهب يحتفظ بجاذبيته والبنوك المركزية تواصل الشراءرغم التراجعات الأخيرة.. الذهب يحتفظ بجاذبيته والبنوك المركزية تواصل الشراء

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي استقر عند 13.8% خلال مايو الماضي للشهر الثاني علي التوالي ومنذ إبريل السابق له.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن وصول معدلات التضخم الشهرية لأسعار المستهلكين 1.6% في مايو 2026 مقابل 1.9% في مايو 2025 و1.1% في أبريل 2026.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في أبريل 2026.