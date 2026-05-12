ذهب ليأخذ متعلقاتها.. أزمة قلبية تودي بحياة مالك ورشة بعد مشادة مع زوج ابنته

مشادة كلامية بين مالك ورشة وزوج ابنته في الهرم بالجيزة أصابته بأزمة قلبية، فارق إثرها الحياة، لخلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة يفيد سقوط شخص مفارقا الحياة خلال مشادة مع زوج ابنته بالهرم، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن مالك ورشة اصطحب ابنته لشقتها، للحصول على متعلقاتها التي تركتها إثر خلافات زوجية، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوج ابنته، مما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية، وفارق الحياة.

تم استجواب زوج ابنة مالك الورشة، والاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.