صندوق النقد الدولي يحذر: أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 قد تدفع العالم نحو الركود

حذر صندوق النقد الدولي من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود خلال السنوات المقبلة، إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة حتى عام 2027، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح الصندوق، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام اقتصادية اليوم الأربعاء، أن استمرار أسعار النفط فوق مستويات مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، خاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في بقاء أسعار الخام فوق حاجز 100 دولار للبرميل حتى عام 2027، وهو ما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود واسع النطاق نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين حول العالم.

وبحسب تقديرات الصندوق، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق العالمية، خاصة إذا استمرت المخاوف المتعلقة بحركة الملاحة وإمدادات النفط في المنطقة.

كما توقع الصندوق أن تتأثر معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا والصين، حال استمرار الضغوط الحالية على أسواق الطاقة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط لفترات طويلة يؤدي عادة إلى زيادة معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، ويزيد احتمالات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من القلق المتزايد بسبب تقلبات أسعار الطاقة وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الأوضاع إلى موجة جديدة من الركود الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة.