واشنطن وبكين تفتحان باب التفاهم الاقتصادي من كوريا الجنوبية

كشفت وسائل إعلام صينية رسمية عن عقد جولة مباحثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في كوريا الجنوبية، وصفت بأنها “صريحة ومعمقة وبناءة”، في خطوة تعكس محاولة الجانبين تخفيف حدة التوتر الاقتصادي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وبحسب شبكة CCTV الصينية، جمع اللقاء نائب رئيس الوزراء الصيني لي هيفينج ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث ناقش الطرفان ملفات اقتصادية وتجارية حساسة تحظى باهتمام مشترك، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون العملي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الشبكة أن المحادثات استندت إلى التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، مع التشديد على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي وتحقيق المصالح المشتركة، في إشارة إلى رغبة متبادلة بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة رغم الخلافات القائمة.

وتأتي هذه المباحثات قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، في زيارة تحظى بمتابعة دولية واسعة وسط ترقب لأي اختراق جديد في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وبكين.