رفع درجة الاستعداد القصوى.. المنوفية تستعد لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، موجهاً بضرورة التنسيق الكامل بين المديريات والهيئات المختلفة وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنوفية وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، للعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين ورصد أي أحداث طارئة والتعامل الفوري معها، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة أولاً بأول.

فيما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، لضبط الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة، ومنع أي محاولات للغش التجاري أو الاحتكار، مع استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية واللحوم البلدية والمجمدة بمنافذ البيع المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

في قطاع الطب البيطري، شدد محافظ المنوفية على رفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات البيطرية، والتأكد من جاهزية المجازر الحكومية واستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجاناً للمواطنين، مع تواجد الأطباء البيطريين للإشراف الكامل على أعمال الذبح والكشف على اللحوم حفاظاً على الصحة العامة والبيئة، ومنع الذبح العشوائي بالشوارع.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية، مع إلغاء الإجازات للفرق الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكميات كافية، فضلاً عن تعزيز تمركز سيارات الإسعاف بالمناطق الحيوية والمتنزهات والطرق الرئيسية تحسباً لأي طوارئ.

وشدد المحافظ على مراجعة جاهزية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتأكد من انتظام عمل المحطات وعدم انقطاع الخدمات، مع تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع حال حدوث أعطال مفاجئة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول خاصة بمحيط المساجد والساحات والحدائق العامة.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتهيئة الحدائق والمتنزهات العامة واستمرار أعمال الصيانة والنظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة، مع منع الاشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة لتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين للاحتفال بأجواء العيد، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية ومنع المواقف العشوائية، ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات المنظمة لحركة النقل والمواصلات خلال أيام العيد.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة القطاعات الحيوية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية لضمان سرعة حل أي مشكلات قد تواجه المواطنين، مقدماً خالص تهانيه لأبناء محافظة المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتوفير أجواء آمنة ومستقرة تليق بالمواطنين خلال الاحتفال بالعيد.