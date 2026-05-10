ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه
كشف محمد الدالي، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة صديقه بعد اتباعه ما يُعرف بـ«نظام الطيبات» الذي ينسب للدكتور ضياء العوضي، وذلك عقب توقفه عن تناول جرعات الأنسولين، ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الدالي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «ملعون نظام الطيبات، وملعون اللي قال عليه، صاحبي مات بسببه، لله الأمر».


وتباينت ردود الفعل على المنشور، حيث جاءت تعليقات متعددة بين الدعاء والاستنكار والتحذير من الاعتماد على مثل هذه الأنظمة دون استشارة طبية، مع التأكيد على خطورة التوقف عن العلاج الدوائي.

وكانت وفاة الدكتور ضياء العوضي قد أثارت بدورها جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، إلى جانب النقاش المثار حول «نظام الطيبات» الذي يروج لفكرة علاج الأمراض عبر النظام الغذائي فقط دون أدوية، وهو ما ربطه البعض بحالات صحية تدهورت نتيجة التوقف عن العلاج الطبي.

كما تم تداول حالات مشابهة خلال الفترة الأخيرة، بينها وفاة سيدة يُزعم أنها كانت تعاني من مرض الذئبة الحمراء، بعد اتباعها النظام ذاته والتوقف عن الأدوية الموصوفة لها طبيًا.


ويُعد «نظام الطيبات» الغذائي الذي ابتكره الدكتور الراحل ضياء العوضي، محل جدل واسع بين مؤيدين ومعارضين في الأوساط الطبية، خاصة بعد وفاته في أبريل 2026 إثر أزمة قلبية، وسط تحذيرات متكررة من الاعتماد على أنظمة غير معتمدة طبيًا كبديل للعلاج.

