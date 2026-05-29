أعلنت وزيرة خارجية بريطانيا، استهداف روسيا مبنى سكنيا في رومانيا عمل متهور، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأطلقت المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا تحالفا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات .

وبحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية ، ستستفيد النساء والفتيات في جنوب أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم من هذا التحالف الدولي الجديد لمكافحة العنف والإيذاء، والذي تم إطلاقه في مؤتمر الشراكات العالمية في لندن، الذي استضافته المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

ويضم التحالف، بقيادة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ثماني دول مؤسسة، من بينها جنوب أفريقيا، ويعكس رؤية مشتركة للتنمية بين المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل والأولويات التي تقودها الدول، مع التركيز بشكل خاص على الإدماج الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفا.