تشكيل آرسنال وأتليتكو مدريد المتوقع بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وتقام المباراة على ملعب “الإمارات”.

وانتهت مباراة الذهاب بين آرسنال وأتلتيكو التي أقيمت على ملعب “ميتروبوليتانو” بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو ما يمنح لقاء الإياب أهمية مضاعفة.

ويأمل آرسنال في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، في حين يطمح أتلتيكو مدريد للخروج بنتيجة إيجابية تؤهله للنهائي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ويليام صاليبا - جابرييل - بيرو هينكابي.

الوسط: مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس - إيبريتشي إيزي.

الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة أرسنال

حراسة المرمى: بان أوبلاك.

الدفاع: ماركوس يورينتي - مارك بوبيل - روبن لو نورمان - ماتيو روجيري.

الوسط: جوليانو سيميوني - كوكي - جوني كاردوسو.

الهجوم: أديمولا لوكمان - جولينا ألفاريز - أنطوان جريزمان.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

نجح أتلتيكو مدريد في بلوغ هذا الدور بعد تخطي برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية أظهر خلالها الفريق الإسباني شخصية كبيرة. وعلى الجانب الآخر، تأهل آرسنال بعد فوزه على سبورتينج لشبونة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، ليؤكد جدارته بالوصول إلى المربع الذهبي.

مواجهة مرتقبة في النهائي

ينتظر الفائز من هذه المواجهة المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، في نهائي مرتقب يعد بالكثير من الإثارة بين كبار القارة الأوروبية.