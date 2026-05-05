اليوم.. قمة أوروبية منتظرة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد

يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وتقام المباراة على ملعب “الإمارات”، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا لتحديد هوية المتأهل إلى النهائي.

صراع تكتيكي بين أرتيتا وسيميوني

تتجه الأنظار إلى المواجهة الفنية المرتقبة بين المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ونظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني، حيث يسعى كل منهما لفرض أسلوبه. يعتمد آرسنال على الكرة الهجومية المنظمة، بينما يتميز أتلتيكو مدريد بالصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

نتيجة الذهاب تشعل المنافسة

انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “ميتروبوليتانو” بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو ما يمنح لقاء الإياب أهمية مضاعفة. ويأمل آرسنال في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، في حين يطمح أتلتيكو مدريد للخروج بنتيجة إيجابية تؤهله للنهائي.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

نجح أتلتيكو مدريد في بلوغ هذا الدور بعد تخطي برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية أظهر خلالها الفريق الإسباني شخصية كبيرة. وعلى الجانب الآخر، تأهل آرسنال بعد فوزه على سبورتينج لشبونة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، ليؤكد جدارته بالوصول إلى المربع الذهبي.

مواجهة مرتقبة في النهائي

ينتظر الفائز من هذه المواجهة المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، في نهائي مرتقب يعد بالكثير من الإثارة بين كبار القارة الأوروبية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة