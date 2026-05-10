تعادل إيجابي بين كريستال بالاس وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، لقاء كريستال بالاس وضيفه إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن المرحلة الـ36 للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتعادل 1-1 حيث تقدم إيفرتون مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق جيمس تاركوسكي،وأحرز السنغالي اسماعيلا سار منح التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 34.

وشهد الشوط الثاني إثارة بيّن الفريقين حيث سجل بيتو الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 47، غير أن الفرنسي جان فيليبماتيتا أحرز هدف التعاد لأصحاب الأرض في الدقيقة 77

وبهذه النتيجة يصل كريستيان بلاس الي النقطة، 44 في المركز الرابع عشر.

وفي المقابل، ارتفع رصيد إيفرتون- الذي عجز عن تحقيق أي فوز بالبطولة للقاء الخامس على التوالي- إلى 49 نقطة في المركز العاشر.