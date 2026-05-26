يهدد الصحة والبيئة.. القومي للبحوث يحذر من الذبح خارج المجازر الرسمية

قالت الدكتورة نسرين علام طنطاوي، أستاذ أمراض الحيوان – معهد البحوث البيطرية – في المركز القومي للبحوث، إنه يُعد اللحم مصدراً رئيسياً للبروتين الحيواني، إلا أن سلامته تعتمد على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية طوال مراحل الإنتاج، خاصة أثناء الذبح والتجهيز، لما لهذه المرحلة من تأثير مباشر على جودة اللحوم وسلامتها. ويُعد الذبح خارج المجازر الرسمية، سواء في المنازل أو الأسواق أو الأماكن غير المرخصة، من أخطر الممارسات التي تهدد الصحة العامة والبيئة، بينما يحقق الذبح داخل المجازر تحت الإشراف البيطري فوائد صحية واقتصادية وبيئية متعددة.

يسهم الفحص البيطري قبل وبعد الذبح في منع وصول اللحوم المريضة أو الملوثة للمستهلك من خلال الكشف عن الأمراض المزمنة والمشتركة بين الإنسان والحيوان مثل السل البقري والبروسيلا والسالمونيلا والأكياس المائية، مع ضمان جودة اللحوم وسلامة التخزين والنقل. كما يساعد الفحص بعد الذبح في اكتشاف الإصابات الرئوية والكبدية والطفيليات وتشوهات اللحوم، مما يقلل التلوث الجرثومي بنسبة كبيرة مقارنة بالذبح العشوائي، مع التخلص الآمن من الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ويؤدي الذبح العشوائي إلى تلوث بيئي خطير نتيجة التخلص غير الآمن من الدماء ومياه الغسيل ومحتويات الكرش والأمعاء والمخلفات الصلبة، بما يسبب تلوث المياه والتربة وانتشار الروائح والحشرات والحيوانات الناقلة للأمراض، إضافة إلى زيادة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية. وفي المقابل، توفر المجازر الحديثة أنظمة معالجة متطورة للمياه والمخلفات وتحويلها إلى منتجات اقتصادية مثل مسحوق الدم والأعلاف والدهون الصناعية، مع السيطرة على الروائح والنفايات الخطرة.

ورغم وجود تشريعات تُلزم بالذبح داخل المجازر المعتمدة، فإن الذبح العشوائي ما زال منتشراً بسبب العادات الاجتماعية وضعف الطاقة الاستيعابية لبعض المجازر، حيث تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن أكثر من نصف عمليات الذبح في كثير من الدول النامية تتم خارج الرقابة البيطرية، مع ارتفاع معدلات التلوث البيئي بالمناطق المحيطة.

لذلك يوصي الباحثون بالمركز القومي للبحوث بتوسيع وتطوير المجازر الرسمية، وزيادة التوعية الصحية والبيئية، وتحديث الرقابة البيطرية، وتطبيق أنظمة التتبع الرقمي للحوم، ودعم المجازر الصغيرة والمتنقلة بالمناطق الريفية، مع تفعيل العقوبات الرادعة للحد من الذبح العشوائي وحماية صحة الإنسان والبيئة والاقتصاد.