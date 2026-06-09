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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسات وصلوات ودعم روحي لطلبة الثانوية العامة بإيبارشية الزقازيق | صور

الأنبا تيموثاوس
الأنبا تيموثاوس
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح قداسًا إلهيًا لطلبة الثانوية العامة من أبناء مدينة منيا القمح وقراها، بكنيسة الشهيد مار جرجس بمنيا القمح، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

قداسان لطلبة الثانوية 

كما صلى نيافته قداسًا آخر لطلبة الثانوية العامة من أبناء مدينة الزقازيق وقراها، في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار يوحنا، مقر المطرانية.

وألقى نيافة الأنبا تيموثاوس خلال القداسين كلمات روحية وتشجيعية للطلبة والطالبات، حثهم فيها على الاجتهاد والثقة في معونة الله، مؤكدًا أهمية الصلاة والالتزام في هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية، قبل أن تُلتقط الصور التذكارية مع الحضور.

واختُتمت الفعاليتان وسط أجواء من المحبة والفرح، حيث عبّر الطلبة وأسرهم عن تقديرهم لهذه اللفتة الأبوية التي تمنحهم دعمًا روحيًا ومعنويًا قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، طالبين من الله أن يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق.

الأنبا تيموثاوس الثانوية العامة الكهنة أسقف الزقازيق ومنيا القمح

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