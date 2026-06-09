التعليم: جهود مكثفة لربط الدراسة بسوق العمل وتطوير التعليم الفني

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك نقاشًا مستمرًا حول أهمية ربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين لسوق الوظائف.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن وزير التربية والتعليم استعرض خلال هذا الإطار مختلف الجهود الإصلاحية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بتطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءتها.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز انتظام الطلاب داخل المدارس، إلى جانب تقليل الكثافات داخل الفصول بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب 50 طالبًا في الفصل الواحد.

يواكب التغيرات الحديثة

وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع تطوير المناهج الدراسية بما يواكب التغيرات الحديثة ويخدم أهداف تحسين جودة التعليم في مصر.