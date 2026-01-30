استحمي بدل جوزك | نصيحة عاجلة من ياسمين عز للزوجات

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة مباشرة للزوجات، قائلة: «اوعي تطلبي من زوجك أن يستحمى في الجو ده، واستحمي بدل منه، وهو مهم وهو رجل البيت، ولو جالك دور برد القرب من زوجك هو العلاج».

وأضافت عز، خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن مراعاة الظروف الجوية الباردة داخل الأسرة تعكس تقدير الزوج ومكانته، مؤكدة أن الاهتمام والدعم الأسري يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار داخل البيت.

وأشارت إلى أن العلاقة الزوجية القائمة على القرب والتفاهم تسهم في توفير أجواء من الدفء النفسي، لافتة إلى أن المشاعر الإيجابية والاحتواء داخل الأسرة قد يكون لهما تأثير مباشر على الحالة الصحية والمعنوية.