حوار مفتوح بين محمود فوزي وطلاب الجامعات والمدارس بندوة التنسيقية غدًا بمعرض الكتاب

يحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ندوة تقيمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا السبت 31 يناير تحت عنوان "شارك واعرف حقوقك السياسية" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.



ومن المقرر أن تشهد الندوة فتح حوار مع شباب الجامعات واتحادات طلاب المدارس لتعزيز الوعي السياسي لديهم وتوضيح كيفية تنظيم الدستور والقوانين المصرية لمباشرة الحقوق السياسية ودور الشباب في العمل العام في ظل التحولات التكنولوجية السريعة ودخول عصر الذكاء الاصطناعي.

كما تتيح الندوة فتح النقاش المباشر مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا السياسية والمشاركة العامة.