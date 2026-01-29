ياسمين عز: العروسة مش سبايك دهب.. الجواز أمان واستقرار مش مزاد أسعار

علّقت الإعلامية ياسمين عز على الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب، مؤكدة أن المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى له في تاريخه، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.

سعر الجنيه الذهب

وقالت ياسمين عز إن سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى نحو 8500 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 59 ألف جنيه، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تضع المواطنين أمام تساؤلات حقيقية حول أفضل قرار في الوقت الحالي: هل نشتري الذهب أم نبيعه أم ننتظر؟.

حالة من الحيرة

وأضافت أن حالة من الحيرة تسيطر على المواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية، خاصة مع اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا في الأزمات، إلا أن الأسعار الحالية أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الكثيرين.

ارتفاع أسعار الذهب

وفي سياق آخر، تطرقت ياسمين عز إلى تأثير ارتفاع أسعار الذهب على الزواج، قائلة إن من غير المنطقي أن يتقدم عريس للزواج ويتم مطالبته بكميات مبالغ فيها من الذهب، مضيفة: «ماينفعش عريس يتقدم وأهل العروسة يطلبوا منه 2 طن دهب».

وشددت على ضرورة عدم المقارنة بين الفتيات وبعضهن البعض، قائلة: «ماتقارنوهاش ببنت خالتها، دي اتجوزت وقت ما كان كيلو الدهب بخمسة جنيه، النهارده بقى بـ8500»، في إشارة إلى اختلاف الظروف الاقتصادية بين الماضي والحاضر.

وأكدت الإعلامية أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض واقعًا جديدًا، يتطلب قدرًا من الوعي والتفهم عند اتخاذ القرارات سواء في الاستثمار أو في متطلبات الزواج، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.