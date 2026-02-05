الأهلي وبيراميدز الأقرب للتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا.. ومهمة صعبة للترجي

تسعى فرق عربية الي حجز مقاعدها بشكل رسمي في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا في مواجهات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات.

ويحتاج بيراميدز والأهلي ونهضة بركان المغربي الي التعادل فقط لتأكيد التأهل بينما يحتاج كل من الهلال السوداني والترجي الرياضي التونسي إلي الفوز أو التعادل وانتظار نتائج المباراة الأخري بمجموعته، وتقام مباريات تلك الجولة علي ثلاثة ايام تبدأ غدا الجمعة بديربي عربي، حيث يستضيف مولودية الجزائر نظيره الهلال السوداني ، فيما تقام اربع مباريات يوم السبت هي باور ديناموز مع نهضة بركان، وبيترو اتليكو وسيمبا التنزاني ، شبيبة القبائل الجزائري مع الأهلي المصري، الجيش الملكي مع يناج افريكانز التنزاني ، وتختتم مباريات تلك الجولة بثلاث مباريات يوم الأحد وهي سانت لوبوبو مع صن داونز ، الملعب المالي مع الترجي ، ريفيرز يونايتد مع بيراميدز.

في المجموعة الأولي سيكون بيراميدز في مهمة سهلة نسبيا حيث يحل ضيفا علي ريفرز يونايتد باحثا عن التعادل فقط ليضمن تأهله بشكل رسمي لربع نهائي البطولة في رحلة الحفاظ علي اللقب الذي توج بنسخته الأخيرة علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي، ويتصدر بيراميدز المصري جدول ترتيب المجموعة بـ 10 نقاط بعد الفوز بـ3 مباريات والتعادل في واحدة وهو الفريق الوحيد في دور المجموعات الذي لم تهتز شباكه ، بينما فقد منافسه في تلك المواجهة ريفرز يونايتد الأمل تماما بعد ان تذيل المجموعة بنقطة وحيدة وفقد الأمل في التأهل .

ويعاني بيراميدز محليا بعد ان تعادل أمام الجونة 1-1 قبل أن يخسر من سموحه 1-2 ، مما يجعله بسعي نحو مسح احزانه قاريا ، ولكن الجيش الملكي المغربي سيكون في مهمة صعبة للغاية حين يحل ضيفا علي باور ديناموز ويحتاج الي التعادل او الفوز لتأمين مقعده في ربع النهائي حيث يتواجد في المركز الثاني بـ7 نقاط يليه باور ديناموز بـ4 نقاط في المركز الثالث .

ويسعى بطل لقب الكونفدرالية في نسختها الأخيرة وهو نهضة بركان الي تأكيد جدارته في التواجد بدوري ابطال افريقيا والسعي قدماً نحو ربع نهائي البطولة ، بينما يبحث باور ديناموز في الحفاظ علي فرصه في التأهل بتحقيق الفوز معتمداً باقامة المباراة علي ملعبه ووسط جماهيره ، حيث سيكون الجولة الأخيرة في مهمة خارج الأرض أمام بيراميدز الذي ضمن التأهل رسميا وقتها .

وفي المجموعة الثانية ستكون فرص الأهلي هي الأفضل نحو بلوغ دور ربع النهائي رغم خوضه مواجهة صعبة وديربي عربي حين يحل ضيفا علي شبيبة القبائل بالجزائر، ويتصدر الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، جدول ترتيب المجموعة الثانية ب8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتتعادل في مثلهما بينما يقبع منافسه في المركز الأخير بنقطتين فقط وتبدو فرصه صعبه في التأهل الا الفوز في أخر مباراتين وينتظر نتائج المنافسين.

ويفقد الاهلي المصري جهود ابرز لاعبين وهم احمد مصطفي زيزو للإصابة وإمام عاشور لايقاف بقرار من داخل النادي بسبب التخلف عن السفر في رحلة الفريق الأخير الي تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز ، في المجموعة ذاتها يستضيف الجيش الملكي نظيره يانج افريكاز في لقاء صعب للغاية لان الفريقين يملكان 5 نقاط لكل منهما والفوز قد يمنح صاحبه افضلية كبيرة في التأهل للدور الثاني ، وستقام المباراة بدون حضور جماهيري بسبب عقوبة الإتحاد الأفريقي علي الجيش الملكي بسبب أحداث مباراته مع الأهلي في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

وسيلتقي في الجولة السادسة والأخيرة من تلك المجموعة الأهلي والجيش الملكي بالقاهرة بينما يستضيف يانج افريكانز نظيره شبيبة القبائل الجزائري.

وفي المجموعة الثالثة يسعي الهلال السوداني الي استمرار مفاجاته في تلك البطولة بتحقيق فوز او تعادل يمنحه بطاقة التأهل الي ربع نهائي البطولة حين يحل ضيفا علي مولودية الجزائر، ويقدم الهلال السوداني نسخة استثنائية رغم خوضه كل مبارياته خارج بلاده للظروف السياسية التي تمر بها حيث حقق فوزاً مفاجئا في الجولة الرابعه علي صن داونز بهدفين نظيفين .

ويصطدم الهلال بنظيره الجزائري الذي لا يزال يملك نفس الفرص في التأهل نظرا لأن لديه اربع نقاط ،ويتصدر الهلال السوداني جدول ترتيب المجموعة بـ8 نقاط نتيجة الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما ويليه صن داونز بخمس نقاط ثم مولودية الجزائر ب4 نقاط وأخيرا سانت لوبوبو باربع نقاط ايضا .

وفي المباراة الثانية بالمجموعة المشتعله سيكون صن داونز في مهمة صعبة للغاية حين يحل ضيفا علي سانت لوبوبو بحثا عن الحفاظ علي أماله في التأهل لربع نهائي البطولة، ولكن سيكون في مواجهة فريق يملك بصيص من الأمل في المنافسة علي أحدي مقعدين المجموعة في الدور التالي .

وفي المجموعة الرابعة ، سيكون الترجي الرياضي التونسي في مهمة صعبة للغاية حين يحل ضيفا علي الملعب المالي في صدام بعنوان لقاء الجبايرة ، ويتصدر الملعب المالي جدول ترتيب تلك المجموعة بـ8 نقاط يليه الترجي بـ6 نقاط ثم بيترو اتليتكو بخمس نقاط والذي يستضيف سيمبا صاحب المركز الاخير بنقطة وحيدة ، وتبدو مواجهة الترجي والملعب المالي صعبة لأن بيترو اتليتكو فرصته افضل في حصد نقاط مباراته وبالتالي الوصول الي 8 نقاط تشعل المنافسة والتي قد تبقي حتي الجولة الأخيرة التي تشهد مباراة نارية في تونس بين الترجي وبيترو اتليتكو في حين يحل الملعب المالي ضيفا علي سيمبا الذي فقد الأمل تماما.