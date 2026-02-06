أخبار التوك شو | مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب .. تعزيز العلاقات الثنائية.. سفير تركيا بالقاهرة: مصر وتركيا قوتان استراتيجيتان في المنطقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

 مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن قرب إجراء تعديل وزاري خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل عملها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.


كتل هوائية صحراوية وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس
توقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحر.
 

متحدث الصحة : الفرق الطبية جاهزة لخدمة مصابي غزة من معبر رفح
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأشقاء الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في مصر، عبروا عن الامتنان والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء رحلة علاجهم.

تعزيز العلاقات الثنائية.. سفير تركيا بالقاهرة: مصر وتركيا قوتان استراتيجيتان في المنطقة
قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر والقمة بين الرئيسين توجت الجهود والعلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، والتي شهدت تطورات كبيرة للغاية في الفترة السابقة.

اتصالات النواب : حجب تطبيق مراهنات خطير خلال ساعات
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم خلال ساعات حجب تطبيق مراهنات خطير (1xBet) وحجب كل التطبيقات المخالفة.

الافتتاح قريبا.. العربية للتصنيع: أنشانا مصنعا للشرائح والمسامير الطبية ومصنعا للسرنجات الآمنة
أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم إنشاء الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية"، مضيفا:" نحلم بتواجد مدينة طبية صناعية متكاملة".

متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
قالت الإعلامية ياسمين عز إن حالة الطقس تشهد تقلبات ملحوظة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الأجواء لا تزال شتوية خاصة في ساعات الليل، رغم الإحساس بالدفء خلال النهار، وهو ما يستدعي الحذر في اختيار الملابس.
 

مفاجأة| رسالة لـ الأوقاف: مصر بها 8 آلاف ضريح فاضي وواحد فيه رأس عجل
أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الكثير في البيئة الشرقية تربى على بعض الأشياء الغيبية جعلت البعض يتعلق بأشياء ضعيفة " بقشاية "على حسب قوله.

27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع

شهدت الساحة الأمامية للجانب المصري من معبر رفح تدفق عشرات بل مئات الشاحنات المحملة بالآلاف من الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة الـ 132 من سلسلة القوافل التي أرسلتها مصر إلى قطاع غزة، وذلك عبر منفذ كرم أبو سالم، لتعزيز الدعم الإنساني للقطاع.

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية جدا ضد إيران تفوق بكثير ما تم خلال حرب الـ 12 يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

