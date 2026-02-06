أخبار التوك شو | مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب .. تعزيز العلاقات الثنائية.. سفير تركيا بالقاهرة: مصر وتركيا قوتان استراتيجيتان في المنطقة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن قرب إجراء تعديل وزاري خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل عملها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



كتل هوائية صحراوية وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحر.



متحدث الصحة : الفرق الطبية جاهزة لخدمة مصابي غزة من معبر رفح

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأشقاء الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في مصر، عبروا عن الامتنان والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء رحلة علاجهم.

تعزيز العلاقات الثنائية.. سفير تركيا بالقاهرة: مصر وتركيا قوتان استراتيجيتان في المنطقة

قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر والقمة بين الرئيسين توجت الجهود والعلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، والتي شهدت تطورات كبيرة للغاية في الفترة السابقة.

اتصالات النواب : حجب تطبيق مراهنات خطير خلال ساعات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم خلال ساعات حجب تطبيق مراهنات خطير (1xBet) وحجب كل التطبيقات المخالفة.

الافتتاح قريبا.. العربية للتصنيع: أنشانا مصنعا للشرائح والمسامير الطبية ومصنعا للسرنجات الآمنة

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم إنشاء الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية"، مضيفا:" نحلم بتواجد مدينة طبية صناعية متكاملة".

متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا

قالت الإعلامية ياسمين عز إن حالة الطقس تشهد تقلبات ملحوظة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الأجواء لا تزال شتوية خاصة في ساعات الليل، رغم الإحساس بالدفء خلال النهار، وهو ما يستدعي الحذر في اختيار الملابس.



مفاجأة| رسالة لـ الأوقاف: مصر بها 8 آلاف ضريح فاضي وواحد فيه رأس عجل

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الكثير في البيئة الشرقية تربى على بعض الأشياء الغيبية جعلت البعض يتعلق بأشياء ضعيفة " بقشاية "على حسب قوله.

27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع

شهدت الساحة الأمامية للجانب المصري من معبر رفح تدفق عشرات بل مئات الشاحنات المحملة بالآلاف من الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة الـ 132 من سلسلة القوافل التي أرسلتها مصر إلى قطاع غزة، وذلك عبر منفذ كرم أبو سالم، لتعزيز الدعم الإنساني للقطاع.

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية جدا ضد إيران تفوق بكثير ما تم خلال حرب الـ 12 يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .