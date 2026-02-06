قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن كرتون بالخانكة

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن كرتون بالخانكة لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن كرتون بمنطقة القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.


بلاغا بالواقعة 


جاء ذلك تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حيث تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن كرتون بمدينة القلج.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة.


وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل مخزن كرتون يقع بالطابق الأرضي، ما أدى إلى احتراق محتوياته بالكامل، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.

