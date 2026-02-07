قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو.. و«الصحة» تفتتح 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية أصبح ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة الدستورية في القارة الإفريقية، ومنصة فاعلة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز أواصر التعاون بين مؤسسات القضاء الدستوري بالدول الإفريقية.

تحذير من أخطر الفترات المناخية على المحاصيل خلال الموسم الشتوي
قال محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن المحاصيل الزراعية تمر حاليًا بواحدة من أخطر الفترات المناخية خلال الموسم الشتوي، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

استثمار أم مخاطرة؟.. خبير يوجه نصائح مهمة للمقبلين على شراء الذهب
وجه ياسر سعد، الخبير فى صناعة الذهب، نصائح مهمة للجمهور بعدم شراء الذهب بكامل قيمتها، معقبا: “ضروري أن نشكل المحفظة الخاصة بنا، واجعل 50% من محفظتك ذهب، والباقي استثمارات أخرى”.

الصحة في غزة: نعاني من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وفراغ بنوك الدم
أفادت الصحة في غزة أن 46 % من قائمة الأدوية الأساسية و 66 % من المستهلكات الطبية والمواد المخبرية وبنوك الدم رصيدها صفر، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة «صحتك وسعادة» التي تشمل تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية ليست رفاهية أو ملف ثانوي، ولكنها قضية صحية نفسية حقيقية، فرضت نفسها بقوة في المجتمع، وتأتي للحد من سوء استخدام وإدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية.

موجة الطقس الحار مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

الطماطم 15 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق|فيديو
عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الخضروات بالأسواق اليوم السبت.

رهان الخبرة.. كيف يفكر الأهلي في عبور شبيبة القبائل؟
كشف الناقد الرياضي محمد عصام، عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى لحسم التأهل مبكرًا رغم صعوبة اللعب خارج الأرض.

تفاصيل زيارة وزير الصحة لمستشفى الشيخ زويد ورسالة المصابين الفلسطينيين للرئيس السيسي
كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزير الصحة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية.

الأرصاد الذهب الصحة أخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي في اختبار جديد أمام شبيبة القبائل.. عقدة الملاعب الجزائرية وتحدي الصدارة

رونالدو

روبيرتو كارلوس يوجه رسالة دعم قوية لرونالدو

الزمالك

الزمالك يجهز طائرة خاصة لعودة الفريق من زامبيا بعد مواجهة زيسكو

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد