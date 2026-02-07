أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو.. و«الصحة» تفتتح 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية أصبح ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة الدستورية في القارة الإفريقية، ومنصة فاعلة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز أواصر التعاون بين مؤسسات القضاء الدستوري بالدول الإفريقية.

تحذير من أخطر الفترات المناخية على المحاصيل خلال الموسم الشتوي

قال محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن المحاصيل الزراعية تمر حاليًا بواحدة من أخطر الفترات المناخية خلال الموسم الشتوي، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

استثمار أم مخاطرة؟.. خبير يوجه نصائح مهمة للمقبلين على شراء الذهب

وجه ياسر سعد، الخبير فى صناعة الذهب، نصائح مهمة للجمهور بعدم شراء الذهب بكامل قيمتها، معقبا: “ضروري أن نشكل المحفظة الخاصة بنا، واجعل 50% من محفظتك ذهب، والباقي استثمارات أخرى”.

الصحة في غزة: نعاني من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وفراغ بنوك الدم

أفادت الصحة في غزة أن 46 % من قائمة الأدوية الأساسية و 66 % من المستهلكات الطبية والمواد المخبرية وبنوك الدم رصيدها صفر، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة «صحتك وسعادة» التي تشمل تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية ليست رفاهية أو ملف ثانوي، ولكنها قضية صحية نفسية حقيقية، فرضت نفسها بقوة في المجتمع، وتأتي للحد من سوء استخدام وإدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية.

موجة الطقس الحار مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

الطماطم 15 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق|فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الخضروات بالأسواق اليوم السبت.

رهان الخبرة.. كيف يفكر الأهلي في عبور شبيبة القبائل؟

كشف الناقد الرياضي محمد عصام، عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى لحسم التأهل مبكرًا رغم صعوبة اللعب خارج الأرض.

تفاصيل زيارة وزير الصحة لمستشفى الشيخ زويد ورسالة المصابين الفلسطينيين للرئيس السيسي

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزير الصحة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية.