الطماطم 15 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق|فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الخضروات بالأسواق اليوم السبت.
ووفقا لأحد التجار جاءات أسعار الخضروات كالأتي:
الخيار البلدي ب23 جنيها للكيلو
الجزر ب16 جنيها للكيلو
نصف كيلو الطماطم الشيري ب25 جنيها
الفلفل الألوان ب45 جنيها
الكوسة ب25 جنيها
الباذنجان ب25 جنيها
البسلة ب27 جنيها
الليمون البلدي ب25 جنيها
الفلفل ب25 جنيها
الباذنجان الرومي ب18 جنيها
الكرنب ب20 جنيها
الكرنب المحشي ب30 جنيها
الطماطم ب15 جنيها
البصل الأبيض ب17 جنيها
البصل الأحمر ب15 جنيها
الثوم المقشر ب50 جنيها
القرنبيط ب20 جنيها
السبانخ ب10 جنيها
البطاطس ب15 جنيها