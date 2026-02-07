استجواب المشتبه بهم في محاولة اغتيال مسؤول المخابرات العسكرية الروسية

يواجه اثنين من المشتبه بهم في محاولة اغتيال مسؤول المخابرات العسكرية الروسية الكبير الجنرال فلاديمير أليكسييف، الاستجواب من قبل السلطات قريبا، بحسب ما أفادت به صحيفة كوميرسانت الروسية، اليوم السبت.



وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق، أن المشتبه بهما سيُوجَّه إليهما الاتهام بعد الاستجواب، دون أن تؤكد ما إذا كانا قد اعتقلا أم لا. ولم تعلن روسيا رسمياً عن اعتقال المشتبه بهما.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو عن وقوع محاولة اغتيال ضد الفريق فلاديمير أليكسييف في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت بيترينكو إن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بتهمة "محاولة القتل" و"الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية" في أعقاب محاولة اغتيال الفريق أليكسييف بوزارة الدفاع الروسية في شمال غرب موسكو.

وأضافت: “وفقا للمحققين، في 6 فبراير، أطلق شخص مجهول الهوية عدة رصاصات على رجل في مبنى سكني يقع على طريق فولكولامسكو السريع في موسكو وفر من مكان الحادث. ونقل الضحية إلى مستشفى في المدينة”.

وأشارت إلى أن المحققين وخبراء الطب الشرعي من لجنة التحقيق في موسكو في موقع الحادث، حيث يراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة، ويجمعون شهادات من شهود العيان.

وأكدت أنهم يجرون عمليات بحث وتحقيق تهدف إلى تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في الجريمة.