معتمد جمال يلقى محاضرة للاعبي الزمالك قبل التدريبات

ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، الذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بزامبيا، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعدادًا للقاء بطل زامبيا، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بدور كل لاعب في الملعب.



وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على أهمية التركيز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء الغد للحفاظ على صدارة المجموعة.



ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.