قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الفنان النوبى أحمد إسماعيل لمشاركته المشرفة بافتتاح المتحف المصرى الكبير

الفنان النوبى أحمد إسماعيل
الفنان النوبى أحمد إسماعيل
محمد عبد الفتاح

فى اتصال تليفونى قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للفنان والمطرب النوبى أحمد إسماعيل أبن قرية مصمص بمركز نصر النوبة ، وذلك تقديراً لتمثيله المشرف لزهرة الجنوب خلال مشاركته المميزة فى حفل إفتتاح المتحف المصرى الكبير ، الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية من مختلف أنحاء العالم. 

مشيداً بالأداء الراقى للفنان أحمد إسماعيل خلال الحفل ، والذى عكس بصورة مبهرة عمق التراث النوبى الأصيل ، وهو الذى تفرد من بين العديد من الثقافات والفنون المصرية فى فقرات حفل الإفتتاح. 

وأكد المحافظ على أن مشاركة أحد أبناء أسوان فى هذا الحدث العالمى تعد مصدر فخر وإعتزاز لكل أبناء المحافظة لما تحمله من رسالة حضارية وثقافية تؤكد أن أسوان كانت وستظل منبعاً للفن والإبداع والجمال بتنوع الفنون والثقافات على أرضها الطيبة. 

المتحف المصرى 

ومن جانبه أعرب الفنان أحمد إسماعيل عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ أسوان لتهنئته ، مؤكداً أن كلمات المحافظ كانت وساماً على صدره ، ودافعاً لمواصلة مسيرته الفنية لخدمة الفن المصرى والتعبير عن ثقافة النوبة العريقة. 

وأكد الفنان الأسوانى أنه فخور بتمثيل أبناء النوبة ومحافظة أسوان فى هذا الحدث التاريخى الذى يعد نقلة نوعية فى مسيرة الحفاظ على الهوية المصرية والترويج لصورتها المشرقة أمام العالم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

ترشيحاتنا

مسلم ومصطفى كامل

مخالصة موثقة.. سر الأزمة بين نقابة الموسيقيين ومسلم والشرط الوحيد للحل

أحمد حلمي وهند صبري

بعد غياب 3 سنوات.. أحمد حلمي يعود للسينما بفيلم أضعف خلقه

صوت هند رجب

فلسطين 36.. تفاصيل 4 أفلام عربية تعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد