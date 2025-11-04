محافظ أسوان يهنئ الفنان النوبى أحمد إسماعيل لمشاركته المشرفة بافتتاح المتحف المصرى الكبير

فى اتصال تليفونى قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للفنان والمطرب النوبى أحمد إسماعيل أبن قرية مصمص بمركز نصر النوبة ، وذلك تقديراً لتمثيله المشرف لزهرة الجنوب خلال مشاركته المميزة فى حفل إفتتاح المتحف المصرى الكبير ، الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية من مختلف أنحاء العالم.

مشيداً بالأداء الراقى للفنان أحمد إسماعيل خلال الحفل ، والذى عكس بصورة مبهرة عمق التراث النوبى الأصيل ، وهو الذى تفرد من بين العديد من الثقافات والفنون المصرية فى فقرات حفل الإفتتاح.

وأكد المحافظ على أن مشاركة أحد أبناء أسوان فى هذا الحدث العالمى تعد مصدر فخر وإعتزاز لكل أبناء المحافظة لما تحمله من رسالة حضارية وثقافية تؤكد أن أسوان كانت وستظل منبعاً للفن والإبداع والجمال بتنوع الفنون والثقافات على أرضها الطيبة.

المتحف المصرى

ومن جانبه أعرب الفنان أحمد إسماعيل عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ أسوان لتهنئته ، مؤكداً أن كلمات المحافظ كانت وساماً على صدره ، ودافعاً لمواصلة مسيرته الفنية لخدمة الفن المصرى والتعبير عن ثقافة النوبة العريقة.

وأكد الفنان الأسوانى أنه فخور بتمثيل أبناء النوبة ومحافظة أسوان فى هذا الحدث التاريخى الذى يعد نقلة نوعية فى مسيرة الحفاظ على الهوية المصرية والترويج لصورتها المشرقة أمام العالم .